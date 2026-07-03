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Pierre Oriola, després d'anotar 20 punts amb la selecció: "En això de competir, pocs em superen; he vingut a gaudir i en ajudar en tot el que pugui"

El pivot del Kids&Us Manresa va ser el màxim anotador d'Espanya davant Dinamarca

Pierre Oriola, durant el partit d'Espanya contra Dinamarca

Pierre Oriola, durant el partit d'Espanya contra Dinamarca / Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

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EP

Madrid

"Quan em va trucar Chus Mateo per primera vegada, no m'ho esperava perquè soc molt conscient que hi ha un grup de nois joves que estan picant a totes les portes, però que jo pugui ser aquí és gràcies a tota la feina que he fet durant la temporada". El pivot del Kids&Us Manresa Pierre Oriola, de 33 anys, valorava anit molt positivament la confiança que havia dipositat en ell el seleccionador estatal de bàsquet, que el va convocar pel partit classificatori contra Dinamarca. El combinat estatal es va imposar per 109-81 i el de Tàrrega va ser peça clau, amb 20 punts i 6 rebots en menys de 13 minuts de joc.

"Són molts anys de feina. És cert que els últims anys han estat complicats, però això per a mi és un premi. Vull donar les gràcies a en Chus Mateo per la confiança. Vinc a ajudar la selecció perquè assoleixi els seus objectius i vinc a competir", insistia Oriola, màxim anotador del matx. I a continuació va reblar: "En això de competir, pocs em superen. Vinc a això, a gaudir i a ajudar en tot el que pugui".

Sobre la nova fornada de jugadors estatals que s'ha incorporat a la selecció, Oriola va afirmar que, "hi ha una generació que serà espectacular, o almenys tot apunta que ho serà, i a mi m'il·lusiona poder compartir vestidor amb ells". Feia referència a Hugo González, Mario Saint-Supéry i la resta de joves talents. "Em fa sentir orgullós veure que el bàsquet espanyol té un relleu d'aquest nivell", va sentenciar.

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Amb la victòria d'ahir, l'equip de Chus Mateo es va garantir matemàticament el lideratge del grup i viatjarà aquest diumenge a Tbilissi per enfrontar-se a Geòrgia en l'últim partit d'aquesta primera fase de classificació per a la pròxima Copa del Món de la FIBA.

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