Bàsquet/Lliga Endesa
El Kids&Us Manresa necessita tancar carpetes aviat per continuar avançant
El futur d'Obasohan, el traspàs d'Ubal al Barça, el tempteig i el futur de jugadors dels quals no s'ha parlat com Olinde han de precedir els fitxatges que han de marcar el rumb de l'equip
La setmana que comença demà, a part d'interessant per conèixer quins seran els rivals europeus en el sorteig de dimecres, també ho és per al Kids&Us per començar a tancar carpetes. A mitja setmana es publica la llista de jugadors sotmesos a dret de tempteig pels diferents equips, i caldrà veure quins moviments fan els bagencs amb els basquetbolistes dels quals encara no s'ha comunicat el futur, tot i que el d'algun d'ells sembla clar. Aquest futur afecta noms com Obasohan, Ubal i d'altres elements dels quals no s'ha informat, com Olinde, Duke i Paulicap, per saber quin espai queda a la plantilla de cara a les incorporacoins finals del mercat, que han de ser les que marquin la diferència.
El tempteig és el mecanisme pel qual els equips presenten una oferta per renovar un jugador al qual s'ha acabat el contracte. Durant els següents deu dies hàbils, qualsevol equip de l'ACB que el vulgui fitxar ha d'igualar aquella oferta. Si no ho fa, el primer equip es queda els drets del jugador per a la lliga, tant per ara, com per al futur. Vista la situació, és força probable, per tant, que Retin Obasohan sigui inclòs en aquesta llista.
El Kids&Us hauria fet una oferta pel jugador belga, tot i que aquest encara no l'ha acceptada. En els darrers dies ha sonat que el San Pablo Burgos i el Joventut hi podrien estar interessats. Com que els bagencs no es volen despendre d'un dels homes de confiança de Diego Ocampo en els dos últims anys, mantindran l'oferta i caldrà veure si algun equip la iguala en aquests deu dies. Tot i que això no passi, no vol dir que Obasohan es quedi, ja podria acceptar una proposició de l'estranger.
Més casos
Què passi amb Obasohan és important, ja que determinarà quina necessitat té llavors el club d'anar a buscar un 2 de garanties que asseguri les seves prestacions, és a dir, un escorta de referència. Perquè a l'equip també hi haurà un altre forat, el d'Agustín Ubal. Les informacions que s'han filtrat diuen que l'uruguaià tornarà al Barça, el seu club d'origen. El problema és que els blaugrana, que viuen en una situació estranya mentre veuen què fan amb la direcció esportiva i la banqueta, encara no han informat de cap de les moltres contractacions que se suposa que faran i només ho han fet amb les baixes. De fet, Ubal no ha de ser posat a tempteig ja que té contracte amb el Manresa, amb la qual cosa marxaria mitjançant un pagament de clàusula.
I llavors hi ha els casos dels jugadors extracomunitaris i d'Olinde. En els dos primers casos, no s'ha dit res de Pauly Paulicap, que va arribar el febrer i ha estat molt poc utilitzat, i de David Duke Júnior, que ha mostrat bones maneres en les setmanes que ha estat al club. També podrien entrar a tempteig, tot i que seria estrany que se'ls fes una oferta que acabessin acceptant si no es compta amb ells.
Finalment, Louis Olinde, que gairebé no ha jugat per la seva commoció cranioencefàlica dels darrers tres mesos del curs, també acaba la seva relació amb el Manresa. Ha sonat per anar al Besiktas, nou equip de l'Eurolliga. Potser en els propers dies se'n sap alguna cosa.
Espai per fitxar
Depenent de totes aquestes possibles sortides, i tenint en compte la de Steinbergs de dies enrere, el Kids&Us ha de tenir clar quin espai li queda per anar a fitxar els jugadors diferencials. Ara mateix, de manera segura, a la plantilla hi ha tres bases (Beaufort, Bassas i Benítez), dos escortes (Gerard Fernández, que estarà en dinàmica de primer equip, i Kolenda), dos tresos (Tamba i Agbo), un quatre (Eric Vila) i un cinc (Oriola). Sembla clar que falten almenys tres jugadors en les posicions interiors i un o dos homes en el perímetre, depenent de què passi amb Obasohan. A més, les dues posicions d'extracomunitaris estan lliures.
Fa unes setmanes, en declaracions a El Ganxo i Regió7, el director esportiu, Biel Colominas, va posar en valor els jugadors de la base per comptar-hi. Però també és cert que l'experiència de l'any passat demostra que no es pot anar amb una plantilla curta per Europa. Caldrà esperar poc per tenir respostes a tot.
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