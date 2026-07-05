Bàsquet
Oriola i Bassas, jugadors del Kids&Us Manresa, perden amb Espanya a Geòrgia el darrer partit de la primera fase (91-89)
El conjunt de Chus Mateo deixa escapar 22 punts de renda i passa a la segona fase de la classificació per al Mundial amb tres triomfs acumulats
Els jugadors del Kids&Us Manresa Ferran Bassas i Pierre Oriola han perdut aquest diumenge, amb la selecció espanyola, per 91-89 el darrer partit de la primera fase de les classificatòries per al Mundial de Qatar de l’any vinent.
El base, que no havia intervingut en el triomf de dijous davant de Dinamarca, va aportar 6 punts en 12 minuts i el pivot, destacat davant dels nòrdics, 5 en 13 en un duel en què Espanya va arribar a tenir 22 punts de renda en el tercer període, però en que va veure com l’equip georgià, més necessitat, el remuntava fins a forçar la pròrroga.
En aquesta, Shengelia, amb l'ajut de Reed, s'ha posat la capa de superheroi i provoca que el seu equip passi a la segona fase amb un triomf acumulat, pels dos d’Ucraïna i els tres de l’equip espanyol. El primer partit d’aquesta ronda definitiva serà a final d’agost.
A partir d'ara, s'ajuntaran els tres primers classificats de dos grups, el d'Espanya i el que formaven, entre d'altres, Grècia, Portugal i Montenegro. Els equips jugaran sis jornades més, contra aquells amb qui no s'han enfrontat en la primera fase amb els partits acumulats de la ronda inicial davant dels equips també classificats, en el cas dels espanyols, Geòrgia i Ucraïna. D'aquest grup de sis, els tres primers es classificaran per ser a Qatar. En total, Europa aporta dotze països a la cita.
GEÒRGIA: Ochkhikidze, Reed 32, Sanadze 5, Shengelia 37, Bitadze 4 -cinc inicial- Merkviladze 3, Andronikashvili, Jintcharadze 6, Turdziladze 4
ESPANYA: Cárdenas 14, Brizuela 5, Hugo González 9, Almansa 8, Willy Hernangómez 19 -cinc inicial- Pradilla 7, Paulí, Bassas 6, Francis Alonso, Oriola 5, Saint-Supéry 13, Parra 3
ÀRBITRES: Kozlovskis (LAT), Jurcevic (CRO) i Bongiorni (ITA)
PARCIALS: 14-32, 38-52, 57-71, 83-83 (final partit), 91-89 (final pròrroga)
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