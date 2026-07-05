Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Aliança CatalanaTour de França a BarcelonaCarrer GuimeràTerapeuta dels AndicSegona onada de calorMarc BernalControls policials
instagramlinkedin

Bàsquet

Oriola i Bassas, jugadors del Kids&Us Manresa, perden amb Espanya a Geòrgia el darrer partit de la primera fase (91-89)

El conjunt de Chus Mateo deixa escapar 22 punts de renda i passa a la segona fase de la classificació per al Mundial amb tres triomfs acumulats

Ferran Bassas ha jugat dotze minuts a Tbilisi

Ferran Bassas ha jugat dotze minuts a Tbilisi / FIBA Europe

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

Els jugadors del Kids&Us Manresa Ferran Bassas i Pierre Oriola han perdut aquest diumenge, amb la selecció espanyola, per 91-89 el darrer partit de la primera fase de les classificatòries per al Mundial de Qatar de l’any vinent.

El base, que no havia intervingut en el triomf de dijous davant de Dinamarca, va aportar 6 punts en 12 minuts i el pivot, destacat davant dels nòrdics, 5 en 13 en un duel en què Espanya va arribar a tenir 22 punts de renda en el tercer període, però en que va veure com l’equip georgià, més necessitat, el remuntava fins a forçar la pròrroga.

En aquesta, Shengelia, amb l'ajut de Reed, s'ha posat la capa de superheroi i provoca que el seu equip passi a la segona fase amb un triomf acumulat, pels dos d’Ucraïna i els tres de l’equip espanyol. El primer partit d’aquesta ronda definitiva serà a final d’agost.

Notícies relacionades

A partir d'ara, s'ajuntaran els tres primers classificats de dos grups, el d'Espanya i el que formaven, entre d'altres, Grècia, Portugal i Montenegro. Els equips jugaran sis jornades més, contra aquells amb qui no s'han enfrontat en la primera fase amb els partits acumulats de la ronda inicial davant dels equips també classificats, en el cas dels espanyols, Geòrgia i Ucraïna. D'aquest grup de sis, els tres primers es classificaran per ser a Qatar. En total, Europa aporta dotze països a la cita.

GEÒRGIA: Ochkhikidze, Reed 32, Sanadze 5, Shengelia 37, Bitadze 4 -cinc inicial- Merkviladze 3, Andronikashvili, Jintcharadze 6, Turdziladze 4

ESPANYA: Cárdenas 14, Brizuela 5, Hugo González 9, Almansa 8, Willy Hernangómez 19 -cinc inicial- Pradilla 7, Paulí, Bassas 6, Francis Alonso, Oriola 5, Saint-Supéry 13, Parra 3

ÀRBITRES: Kozlovskis (LAT), Jurcevic (CRO) i Bongiorni (ITA)

PARCIALS: 14-32, 38-52, 57-71, 83-83 (final partit), 91-89 (final pròrroga)

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix
  2. Creix la frustració d’elits econòmiques i partits pel domini d’Aliança a les xarxes
  3. Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
  4. Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'L’absència de germans limita certes experiències socials fonamentals
  5. L’home desaparegut a Callús va arribar molt alterat a la masia on es feia el retir
  6. Sarah i Judith Andic declaren que Jonathan volia deixar de ser executiu de Mango i el pare hi estava d’acord
  7. «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
  8. Vas néixer després del 1960? Consulta a quina edat et podràs jubilar segons la taula oficial de la Seguretat Social

Oriola i Bassas, jugadors del Kids&Us Manresa, perden amb Espanya a Geòrgia el darrer partit de la primera fase (91-89)

Oriola i Bassas, jugadors del Kids&Us Manresa, perden amb Espanya a Geòrgia el darrer partit de la primera fase (91-89)

Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per l'incendi de la Catalunya del Nord que ja ha cremat 1.650 hectàrees

Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per l'incendi de la Catalunya del Nord que ja ha cremat 1.650 hectàrees

El cant coral embolcalla el Campus Gospel de Rajadell en una bombolla evasiva de la realitat

El cant coral embolcalla el Campus Gospel de Rajadell en una bombolla evasiva de la realitat

Auxi León, campusina de primer any: "En cinc minuts, més de cent persones estem en harmonia"

Auxi León, campusina de primer any: "En cinc minuts, més de cent persones estem en harmonia"

Carlos Pérez, repetidor del certamen: "El gospel m'ha acostat a una espiritualitat que no tenia"

Carlos Pérez, repetidor del certamen: "El gospel m'ha acostat a una espiritualitat que no tenia"

Les imatges del Campus Gospel de Rajadell

Les imatges del Campus Gospel de Rajadell

S’amplien les restriccions per perill extrem d’incendi a la Ribera Salada

S’amplien les restriccions per perill extrem d’incendi a la Ribera Salada

Laura Zurita (dietista): «Fins al 30% del desig sexual es pot millorar amb la nutrició; en el cas del colesterol només es millora un 10%, però hi posem més afany»

Laura Zurita (dietista): «Fins al 30% del desig sexual es pot millorar amb la nutrició; en el cas del colesterol només es millora un 10%, però hi posem més afany»
Tracking Pixel Contents