Bàsquet/Lliga Endesa
El Kids&Us Manresa posa només Kao i Brooks a la llista de tempteig per obtenir-ne benefici si tornen a l'ACB
El club ja va anunciar que tots dos jugadors no continuaran jugant amb els manresans la temporada vinent
D'altres jugadors que finalitzen contracte, com Obasohan o Olinde, no han estat inclosos en la llista
El Kids&Us Manresa ha posat el pivot Kao Akobundu-Ehiogu i l'escorta Eli Brooks en la llista de jugadors subjectes a tempteig, segons ha informat aquest dilluns l'ACB. El club ja va explicar dies enrere que tots dos no continuaran al projecte de la temporada vinent, i en el cas del segon fins i tot se sap que tornarà al seu equip d'origen, el Trier. El motiu d'aquesta inclusió, per a la qual ha calgut presentar una oferta en cas de seguir a l'ACB, és poder-ne treure rèdit en cas que algun dels dos decideixi tornar a la lliga en el futur.
El Bàsquet Manresa ja va obtenir beneficis en casos semblants en el passat, com ara per Yankuba Sima, que va anar a l'Unicaja després d'haver fet mitja temporada al Venècia, o Martinas Geben, que va recalar al Girona després d'haver fitxat pel Cedevita.
En canvi, d'altres jugadors que també finalitzaven contracte el 30 de juny, com Louis Olinde o Retin Obasohan, no han estat inclosos en aquest llistat. Aquest fet obre la porta perquè qualsevol dels dos arribi lliure a un altre conjunt de la Lliga Endesa. Té particular notorietat el cas del belga, de qui s'ha dit els darrers dies que ha rebut ofertes de conjunts de l'ACB per continuar-hi. Ara les podria acceptar sense dependre del tempteig manresà.
A part de Kao i Brooks, també entren a la llista de tempteig Devontae Cacok i Kelan Martin (UCAM Múrcia), Nikola Dzepina (València, tot i que no se li manté l'oferta qualificada que se li fa fer temps enrere), Trent Forrest, Donta Hall, Timothé Luwawu-Cabarrot, Eugene Omoruyi i Nikos Rogkavopoulos (Kosner Baskonia), Braxton Key (també València), Otis Livingston i Derek Needham (Girona) i Devin Robinson (Casademont Saragossa).
Qui vulgui presentar ofertes sobre aquests jugadors, tenen de temps per fer-ho fins al dia 18 de juliol. Per exemple, ha transcendit la voluntat del Reial Madrid de contractar Luwawu-Cabarrot. Llavors, l'equip d'origen tindrà cinc dies més per igualar l'oferta.
A més, hi ha una llista de jugadors que han expressat la seva voluntat de tornar a les competicions ACB la temporada vinent, motiu pel qual els clubs d'origen podrien igualar una oferta que rebin. Els més destacats són Mindaugas Kuzminskas (Unicaja), Eli John Ndiaye (Reial Madrid), Jasiel Rivero (València), Mark Smith (Saragossa) i Arturs Zagars (Joventut).
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