Ondrej Hustak, exManresa, fitxa pel Surne Bilbao
L'equip entrenat per Jaume Ponsarnau incorpora el jove pivot txec amb un contracte fins al 2028
El Surne Bilbao ha anunciat aquest dimarts el fitxatge del txec Ondřej Husták (Brno, 22 anys, 2,12 m), jugador que entre el 2021 i el 2025 va formar part del planter del Kids&Us Manresa i va arribar a disputar sis partits de la Lliga Endesa i un de la Basketball Champions League amb el primer equip.
Husták, que l'última campanya va fer una mitjana de 3,2 punts i 2,2 rebots al King Szczecin, segon classificat de la fase regular de la PLK polonesa, va aterrar a Manresa el desembre del 2021 procedent del Brno fins que, el febrer de l'any passat, va marxar cedit al CB Zamora de Primera FEB.
El Bilbao, entrenat per Jaume Ponsarnau, li ha ofert un contracte fins al 2028 i ocuparà plaça de jugador de formació a la Lliga Endesa. "És un pivot gran, amb capacitat intimidatòria, que ens ajudarà en el rebot. Corre molt bé la pista, molt mòbil per la seva alçada. Ens aportarà intensitat i energia en totes les facetes del joc", assegura en club basc en un comunicat.
Husták ha estat un dels habituals en les convocatòries de les categories inferiors de la selecció txeca, amb la qual va disputar l'Eurobasket U20 B 2023-24. Va acabar inclòs en el cinc ideal del campionat després de fer una mitjana d'11 punts, 8,8 rebots i 1,8 assistències. El jugador també va debutar amb la selecció absoluta del seu país aquella mateixa temporada.
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