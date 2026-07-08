Bàsquet
Biel Colominas, director esportiu del Kids&Us Manresa: "Volem fer servir l'experiència d'haver jugat l'Eurocup la temporada passada"
El responsable esportiu de l'equip manresà, que és a la lliga d'estiu de Las Vegas, valora el nivell del grup europeu sortejat aquest dimecres
El director esportiu del Kids&Us Manresa, Biel Colominas, és aquests dies a Las Vegas, espiant possibles fitxatges a la Lliga d'Estiu que s'hi disputa. Des d'allà, amb les nou hores de diferència horària, ha pogut seguir el sorteig de l'Eurocup. S'ha manifestat "molt il·lusionat, sobretot amb la possibilitat i mèrit d'haver-nos-hi classificat i haver tingut una gran experiència la temporada passada, també d'haver entrat als play-offs".
Segons Colominas, el nou format de quatre grups de vuit equips "encara ho farà més exigent, amb nous projectes ambiciosos que entren en la competició. Partirem de l'avantatge de saber com és i de mirar de compaginar-ho amb l'ACB. Mirarem de fer-ho de la mateixa manera, que ens respectiu la salut, i amb ganes".
Per a ell, "qualsevol sorteig, a aquest nivell és duríssim. El Bahçesehir i el PAOK són projectes amb un potencial econòmic increïble, i s'està demostrant amb les incorporacions que estan fent. El Mònaco surt de l'Eurolliga, tot i que és cert que tenen incertesa per la seva situació, i queda per veure com serà l'equip, però tenen un catxet molt alt d'experiència al màxim nivell. Segur que si competeixen, ho faran amb un equip molt bo".
Pensa el mateix "de l'equip de Roma. Ara són desconeguts, un nou projecte, amb un potencial econòmic aparentment molt important i veurem cap a on va".
A partir d'aquí, "l'Ulm és un gran equip de la lliga alemanya, que van guanyar fa pocs anys. Saben de què va la competició, perquè cada any la lluiten. És un equip amb experiència, similar a nosaltres en què és un equip que canvia la plantilla, però sempre té jugadors interessant i emergents, que competeix molt bé". En aquesta línia troba que hi ha "el Lietkabelis, un club de la lliga lituana, sempre és difícil jugar contra ells, tàctics i ofensivament bons, com ja va quedar demostrat amb el Neptunas la temporada passada. Tenien un nivell altíssim i el Lietkabelis també".
La incògnita és "el Balkan, un projecte nou a la competició. Haurem de descobrir en quina direcció va". En tot cas, "l'exigència de la competició és molt alta, i més compaginant-ho amb l'ACB, però ho agafem amb el coneixement d'un any d'experiència i ho afrontem amb les màximes energies, esperant que tot vagi igual que ve" que en el curs passat.
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