Bàsquet/Eurocup
El Kids&Us Manresa cau en un grup d'incerteses, nous rics i algun vell conegut a l'Eurocup
Els bagencs jugaran contra un Mònaco no acceptat a la lliga francesa, el nou projecte de Doncic a Roma i el potent Bahçesehir, entre d'altres, en la primera fase
El Kids&Us Manresa ja coneix els seus set primers rivals en l'Eurocup de la propera temporada. I el grup és força heterogeni, amb només dos rivals del passat, algun històric, incerteses i la atraccions, com el nou projecte de Luka Doncic per a la ciutat de Roma.
Així, els manresans jugaran en el grup D contra el Mònaco, el Bahçesehir, l'Ulm, el Roma Basketball, el Lietkabelis, el PAOK Salònica i el Balkan Botevgrad. Necessita quedar dels quatre primers per entrar als play-offs i creuar-se amb un dels quatre primers del grup C.
En el seu grup, el Kids&Us té com a cap de sèrie un Mònaco que cau de l'Eurolliga, però del qual no es coneix el seu futur, ja que els problemes econòmics que arrossega han provocat que no s'hagi ni pogut inscriure a la lliga francesa, de la qual és el vigent campió.
El Bahçesehir d'Istanbul és un dels coneguts de l'any passat, ja que el Manresa s'hi va enfrontar a la fase de grups, amb derrota al Nou Congost (67-81) i victòria sonada a Turquia per 92-96.
Els bagencs també s'han enfrontat en el passat amb un altre equip. És el Lietkabelis lituà, amb el qual va jugar en la BCL de la temporada 2019-20, amb victòria a casa per 76-70 i derrota a la remota Panevezys per 77-61.
Un dels adversaris que dona potència al grup és el PAOK Salònica, vigent doble finalista de la FIBA Europe Cup i que ha caigut al grup D després que adversaris més assequibles, com el Chemnitz, el London Lions o el Rostock, anessin a parar als altres tres.
L'altra atracció del grup és el Roma Basketball, la nova inversió de Luka Doncic, que va comprar els drets del Vanoli Cremona per formar un nou conjunt a la capital italiana. Caldrà veure com es forma en el seu primer any un combinat destinat a acabar a l'Eurolliga o a la nova divisió europea de l'NBA tard o d'hora.
També serà el grup el Ratiopharm Ulm, un clàssic de la competició, amb anys en què ha arribat molt lluny i d'altres en què s'ha quedat a fora a la primera fase.
El darrer dels adversaris és la part exòtica, el campió búlgar, el Balkan Botevgrad, primer conjunt del país que juga l'Eurocup, vigent campió de lliga i tota una incògnita per a un conjunt situat al costat de la capital, Sofia.
En cas de quedar entre els quatre primers, el Kids&Us es creuarà amb els rivals del grup C, format pel Bourg (vigent campió), el Tofas Bursa, el Buducnost, el Trento, el Nàpols, el Neptunas, el Chemnitz i el Slask Wroclaw.
Pel que fa als altres dos grups, en l'A hi haurà el Le Mans, el Hapoel Jerusalem (Manresa es lliura de la visita israeliana almenys fins a quarts de final), el San Pablo Burgos, el Cedevita, el Tortona, l'Aris Salònica, el Rostock Seawolves i el Riga Zelli.
Finalment, en el grup B hi haurà el Türk Telekom, el Cluj, La Laguna Tenerife, el Venècia, el Maxima Roma, el Siauliai, el London Lions i el Frankfurt.
El Kids&Us ha estat representant en el sorteig pel seu gerent, Carles Sixto. El calendari complet es coneixerà en els propers dies.
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