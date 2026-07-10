Equipaments
Junts Manresa acusa el govern municipal de "falta de respecte institucional" per la gestió del nou pavelló
La formació lamenta que l'equipament no arribi fins a la temporada 2030-31 i que l'oposició no fos informada abans que els mitjans de comunicació
Regió7
El Grup Municipal de Junts Manresa ha lamentat "profundament", en una nota de premsa, "la manera d'actuar del govern municipal encapçalat per Marc Aloy en relació amb el projecte del nou pavelló del Congost. Després de gairebé tres anys sense que el govern hagués fet cap pas significatiu, avui ha tornat a demostrar una manera de governar basada en l'opacitat, la unilateralitat i la manca absoluta de respecte institucional cap als grups de l'oposició".
Segons el seu punt de vista, "aquest divendres, el govern municipal ha comparegut davant dels mitjans de comunicació per presentar el calendari del nou pavelló i anunciar la modificació puntual del POUM que es portarà a aprovació al ple de la setmana vinent. Tot plegat, però, sense haver informat prèviament els grups municipals de l'oposició ni haver compartit el contingut de la proposta sobre la qual s'havia treballat durant anys".
Per a Junts Manresa, "aquesta manera de procedir representa tot allò que no s'hauria de fer mai en política. Primer s'informa els mitjans de comunicació i després, si convé, ja se n'assabenta l'oposició. Una vegada més, el govern d'ERC, amb el suport del PSC i Impulsem, confon la majoria de govern amb la propietat de l'Ajuntament i oblida que els grups municipals representen milers de ciutadans que també mereixen respecte institucional".
Recorda que "durant gairebé tres anys, Junts Manresa ha preguntat reiteradament en comissions, plens i reunions sobre l'estat del projecte del nou pavelló. Durant aquest temps, el govern pràcticament no ha mogut fitxa. Quan semblava que existia una voluntat compartida per la gran majoria dels grups municipals per avançar en un dels projectes més importants de ciutat, el govern ha decidit tornar a actuar unilateralment, sense diàleg i sense buscar els consensos que una infraestructura d'aquesta dimensió requereix".
Infrastructura estratègica
En la nota, se segueix dient que "des del primer dia de mandat, Junts Manresa ha deixat clar que el nou pavelló era una infraestructura estratègica per al futur de la ciutat i que, en un projecte d'aquestes característiques, l'Ajuntament trobaria el nostre grup al seu costat sempre que se'ns permetés participar i aportar. Malauradament, l'arrogància i les maneres de fer del govern han tornat a deixar l'oposició al marge d'un projecte que hauria de ser de tota la ciutat".
Sobre el calendari presentat, "és extraordinàriament preocupant. Segons el mateix govern, el nou pavelló no estarà disponible fins a la temporada 2030-31, és a dir, quatre temporades més utilitzant l'actual Nou Congost. Per a Junts, aquest horitzó temporal és absolutament inacceptable. Ni el Bàsquet Manresa, ni la seva afició, ni la resta de clubs esportius de la ciutat poden continuar esperant fins al 2030-31. La manca de pistes esportives és una realitat que pateixen desenes d'entitats cada setmana i la necessitat d'un nou pavelló fa anys que és una prioritat per a la ciutat".
Han afirmat que "aquesta situació no era inevitable. El grup municipal ja va presentar una alternativa concreta el desembre de 2023 per accelerar el projecte i aquest mateix any va tornar a traslladar al govern quina era, al seu entendre, la manera més eficient de tirar-lo endavant: licitar de manera paral·lela la redacció del projecte i el contracte de les obres, reduint al màxim els terminis administratius".
Segons Junts, "aquesta fórmula hauria permès disposar d'un nou pavelló en un termini aproximat d'entre divuit i vint-i-quatre mesos des de l'inici de les obres. Fa més de dos anys i mig que expliquem al govern com es pot accelerar aquest projecte. Ho vam posar sobre la taula el desembre del 2023 i aquest mateix any els ho hem tornat a plantejar. Si avui ens anuncien que el nou pavelló no arribarà fins a la temporada 2030-31 és, en bona part, perquè no han volgut aprofitar totes les eines que tenien al seu abast. Si es tarda tant és, sobretot, per voluntat política".
El grup municipal també recorda que "Marc Aloy coneix aquest projecte des de l'any 2020. Sis anys després encara no s'haurà iniciat l'obra, i segons el calendari anunciat avui, el pavelló no estarà disponible fins al 2030 o, fins i tot, el 2031". Per a ells, "que un alcalde conegui aquest projecte des del 2020 i que la ciutat no el pugui estrenar fins deu o onze anys després demostra perfectament la seva manera de governar. O bé no n'ha sabut més, o bé no hi ha hagut la voluntat política suficient per convertir aquest equipament en una autèntica prioritat de ciutat."
Així, per als seus representants, "és una nova demostració de la manera de governar de Marc Aloy: un alcalde que cada vegada parla menys amb l'oposició, que governa des de la unilateralitat, que prefereix anunciar les decisions als mitjans abans que compartir-les institucionalment amb la resta de representants de la ciutat i que continua gestionant els grans projectes amb una lentitud que Manresa no es pot permetre".
Per acabar, "Junts Manresa continuarà defensant que el nou pavelló és una prioritat estratègica per al futur de la ciutat, però també continuarà exigint que els grans projectes es liderin amb transparència, consens, respecte institucional i amb la determinació necessària perquè els manresans no hagin d'esperar una dècada per veure fet realitat un equipament imprescindible".
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