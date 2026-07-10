Bàsquet/Eurocup
El Kids&Us Manresa començarà l'Eurocup a la pista del PAOK i acabarà la primera fase a Mònaco
El calendari de partits de la fase inicial és simètric, com el de la temporada passada, i té més partits a casa a la segona volta que a la primera
L'ECA ha donat a conèixer el calendari de l'Eurocup de la temporada vinent, els grups dels quals es van sortejar dimecres. De fet, encara no es coneixen els dies exactes en què es jugaran els partits, però sí la setmana i també l'ordre d'enfrontaments.
El Kids&Us Manresa debutarà en un ambient fort, a fora de casa, a la complicada pista del PAOK Salònica el 29 o el 30 de setembre. Com va passar la temporada passada, el calendari és simètric, amb el mateix ordre de partits entre les dues voltes, i el comiat a la primera fase, que és més curta, serà el 12 o el 13 de gener a la pista del Mònaco.
Així, en la primera volta del torneig, el Kids&Us debutarà a casa el 6 o el 7 d'octubre davant del Ratiopharm Ulm alemany. Després, visita a un vell conegut, el Bahçesehir, a Istanbul, el 13 o el 14 d'octubre abans que un club encara desconegut i de nova creació, el BC Roma, visiti Manresa el 20 o el 21 d'octubre.
Arribarà aleshores un tram de campionat complicat, amb dos viatges llargs seguits que caldrà veure com casen amb el partit de la Lliga Endesa que tindrà lloc aquell cap de setmana. Visites seguides als remots Botevgrad, per jugar amb el Balkan búlgar (27 i 28 d'octubre) i Panevezys, per enfrontar-se al Lietkabelis (3 i 4 de novembre).
La primera volta finalitzarà amb el partit contra el Mònaco a casa, el 10 o 11 de novembre, abans de jugar també al Congost davant del PAOK per arrencar la segona volta, el 17 o 18 de novembre, just abans de la finestra FIBA.
El desembre veurà la visita a Ulm el 8 o 9 de desembre, el duel a casa contra el Bahçesehir, el 15 o el 16 i la visita a Roma just abans de Nadal, el 22 o 23 del mateix mes. L'any natural es clourà rebent el Balkan, el 29 o 30 de desembre, i el 2027 arrencarà amb el duel contra el Lietkabelis a casa, presumiblement el dia de Reis si es vol esquivar la cavalcada.
El duel final de la primera volta serà una visita a la sala Gaston Médecin per jugar contra el Mònaco a La Roca, el 12 o el 13 de gener. La primera fase acabarà un mes abans que l'any passat, quan es va fer coincidir amb l'aturada de la Copa. Enguany, durant aquest període ja haurà arrencat l'eliminatòria de vuitens de final, amb els primers play-offs a tres partits.
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