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Bàsquet/Lliga Endesa

Mario Saint-Supéry fitxa pel València un any després de deixar el Manresa i anar a la NCAA

El base malagueny, que l'estiu passat s'havia desvinculat de l'Unicaja, el seu club d'origen, torna a l'ACB amb un any d'experència a Gonzaga

Mario Saint-Supéry, durant la seva etapa com a jugador del Manresa

Mario Saint-Supéry, durant la seva etapa com a jugador del Manresa / David Grau/ACB Photo

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Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El València Basket ha sorprès aquest dissabte en anunciar el fitxatge d'un jugador que va deixar molt bon record en l'any en què va ser a Manresa. El base malagueny Mario Saint-Supéry, de 20 anys, posa fi a la seva aventura universitària a l'NCAA i ha arribat a un acord per formar part de la plantilla del vigent campió de lliga. Tot, un any i pocs dies després que el jugador posés fi a la seva cessió al Bàsquet Manresa i es desvinculés del seu club de formació, l'Unicaja.

L'acord entre Saint-Supéry i el València és per a les properes quatre temporades. Els darrers dies havia estat concentrat amb la selecció espanyola, amb la qual havia disputat els partits de les finestres FIBA contra Dinamarca i Geòrgia.

Saint-Supéry ha jugat un any a la universitat de Gonzaga, amb la qual es va classificar per al torneig final universitari, però va quedar eliminat a mans de Texas. Va acabar amb mitjanes de 8,6 punts i 3,8 assistències per partit amb una valoració d'11 de mitjana.

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El València s'està recuperant dels cops rebuts per les baixes de jugadors i del tècnic, Pedro Martínez, amb fitxatges com el de TJ Shorts i Saint-Supéry, aquesta mateixa setmana.

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