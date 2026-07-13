Bàsquet/Lliga Endesa
Diego Ocampo confirma al cent per cent que entrenarà el Kids&Us Manresa la temporada vinent
L'entrenador gallec surt al pas dels rumors sobre el seu futur i, fent un joc de paraules amb "La Soca", el restaurant de la roda de premsa, afirma que "Soc a-quí"
L'entrenador del Kids&Us Manresa, Diego Ocampo, ha deixat clar que ocuparà aquest càrrec la temporada que ve, tot i els rumors apareguts durant tot el període d'entre temporades que primer el situaven a Tenerife i, després, a València. Ocampo ha fet un joc de paraules amb "La Soca", el restaurant on s'ha fet la roda de premsa per presentar el projecte "El Somni", de la Fundació del club, en afirmar que "Soc a-quí".
Preguntat sobre si seguirà al club, ha respost un diàfan "completament. Entrenaré el Kids&Us Manresa la propera temporada". Es pot afirmar "rotundament".
L'entrenador d'Ourense ha deixat clar que, tot i està de vacances, ja pensa en la pretemporada. "Tenim planificats gairebé tots els amistosos. En la Lliga Catalana sabem més o menys quines dates hi haurà i tenim el problema de la finestra FIBA de la darrera setmana d'agost. Hem de començar abans i a veure com ho fem i saber amb quins jugadors comptem".
Respecte de la plantilla "hi ha molts moviments en el mercat i no es pot dir que les coses ja estan fetes. Anem al nostre ritme i ens adaptem a les situacions. Hem vist què passa en d'altres nivells de club i això afecta el Kids&Us Manresa. L'important no és qui se'n va o si no podem aconseguir el que volem, sinó adaptar-nos al que va passant intentant ser un club sostenible, però competitiu".
Ha volgut parlar de dos dels fitxatges com Kolenda i Ongenda. "Lukasz és un 2-1 que ha jugat a Polònia i Alemanya i ara és com un segon base. És alt, ha jugat bé la finestra, sobretot el primer partit, tira bé i posseeix envergadura. A veure com s'adapta. Feia temps que el seguíem. Les seves actitud i aptitud il·lusionen".
Pel que fa al pivot, "no ocupa plaça d'estatunidenc, amb un any a Polònia i dos a Israel, amb dos equips diferents, amb la qual cosa creiem que ja s'ha adaptat a Europa. És un intimidador amb molta mobilitat, que és molt important per a nosaltres. En atac ens donarà moltes accions en contraatac i és bo desbloquejant-se per finalitzar. Es pot adaptar al bàsquet de l'ACB i l'Eurocup i té marge de millora".
També ha donat bones notícies sobre Hugo Benítez. "Té un pla estricte i ha treballat molt. Ara és a Perpinyà. Biel [Colominas] i jo anirem a veure'l, però cada dos o tres dies les persones que s'encarreguen de la seva recuperació allà ofereixen bones impressions, que tot va molt bé. El pla és que, si tot va amb normalitat, comenci la pretemporada. Però cal anar alerta, perquè ha estat una temporada dura per a ell amb dos problemes. Hem de tenir tots paciència perquè amb les ganes que tenim que jugui i el seu potencial, cal anar de mica en mica agafant el ritme".
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