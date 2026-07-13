Bàsquet
Una prova oberta del Kids&Us Manresa permetrà que el millor candidat s'entreni amb el primer equip
La iniciativa de la nova Fundació del Bàsquet Manresa tindrà lloc el 12 i el 13 d'agost i servirà per seleccionar l'aspirant amb més talent amb l'objectiu d'incorporar-lo en la pretemporada
La convocatòria, que s'anomenarà "El Somni", serà a escala internacional i tindrà com a objectiu donar una segona oportunitat per fer realitat un objectiu
Regió7
La Fundació del Bàsquet Manresa posarà en marxa aquest estiu una iniciativa perquè el millor dels jugadors externs que s'inscriguin en una convocatòria oberta pugui entrenar-se amb els jugadors i els tècnics del primer equip del Kids&Us Manresa durant la pretemporada. L'experiència es dirà "El Somni".
La presentació de la iniciativa s'ha fet aquest dilluns al matí al restaurant La Soca de Manresa. Com ha dit el gerent de la Fundació, Ander Mirambell, "és el lloc on molts aficionats miren els partits i és la manera d'acostar-nos a ells. Aquest és un projecte de carrer".
Segons Mirambell, "creiem en les segones oportunitats". El club ha penjat un vídeo amb els influïdors Fèlix López, Floppball, i Jordi Gálvez "buscant la possibilitat de somiar, que els somnis es fan realitat. Aquest projecte ofereix la possibilitat a qualsevol jugador de més de 18 d'anys d'estar a dins de la pretemporada del Kids&Us Manresa".
Així, el 12 i el 13 d'agost es faran unes proves, i el millor jugador començarà la preparació amb l'equip de Diego Ocampo. L'equip tècnic les controlarà i es dividiran en físiques, individuals i de tècnica i, finalment, en 3 contra 3 i 5 contra 5. Tothom qui s'hi vulgui apuntar, ho pot fer des de ja a través del lloc web del club, a través de l'apartat de la Botiga i en la pestanya "A prova". La inscripció costa 80 euros i hi va inclosa la samarreta especial que s'ha dissenyat per a aquests trials.
Calcula que entre el 20 o el 30% d'inscrits, "depenent de quants siguin" passaran a la segona jornada. Hem intentat buscar que si el meu pare s'hi apunta, no cal que ho faci perquè les proves físiques no les passarà. És un procés natural. Si s'hi apunta un atleta, passarà les proves físiques, però no les de tècnica individual". Per tant, que hi hagi un cribratge important en la primera jornada.
Mirambell creu que aquesta "és una oportunitat. A Manresa fem coses molt diferents. Conec esportistes que no han tingut segones oportunitats. Un estava a punt d'anar als Jocs, però el seu pare va tenir un accident mortal i va haver de deixar l'esport d'assumir l'empresa familiar. Un altre d'un jugador que, amb 16 o 17 anys, es va trencar els lligaments creuats i no va arribar al seu somni. Ens trobem molts exemples".
Ocampo: "De vegades ens allunyem massa"
Mirambell ha agraït la feina a tots els estaments del club i també de forans, i sobretot a Diego Ocampo. Quan el tècnic gallec ha pres la paraula ha admès que "és una situació molt innovadora. Em sembla molt interessant, perquè apropa al club a la seva afició, una connexió que per a nosaltres és molt important. Hi haurà una adaptació els primers dies i, el més important, no seran qualsevols, els que vinguin, sinó que les persones que vinguin hauran d'estar en molt bona forma, perquè arrencarem al màxim".
Preguntat sobre quants dies s'entrenarà el guanyador amb el primer equip, Ocampo ha estat clar: "fins que aguanti!". Després ha aclarit que "durant la primera setmana farem una petita adaptació de tothom, perquè estem construint un equip, però penso que valdrà la pena". I sobre quina posició necessitaria reforçar més, "ara mateix acceptaria de tot. De tota manera, qui vingui serà ben rebut. L'important és que siguem capaços de crear un bon ambient. No interromprà la nostra feina. I també és important que algú de fora vegi el de dins. De vegades ens allunyem massa".
Ocampo ha admès que "la proposta em va sorprendre, però des del primer moment he estat obert. És cert que primer penses: Uf!. Però val la pena donar una segona oportunitat".
La idea, segons Mirambell, és arribar "al màxim de gent possible i enviar el missatge que, de vegades, la vida és un camí de revolts i, enmig d'aquest, algú pot estar veient algun mitjà i plantejar-se la possibilitat d'intentar-ho. A més, potser ens trobem un jugador amb el qual el Diego i el seu equip al·lucina i es queden amb ell més dies".
El límit per inscriure's és el divendres, 5 d'agost, tot i que dependrà de la requesta que tingui la crida es pot tancar abans o després. La incertesa provoca que, ara mateix, tot es faci una mica sobre la marxa. Abans, el president del club, Josep Maria Herms, ha dit que "aquest és un projecte de la Fundació únic per la seva tipologia i és espectacular. I també pel nivell d'implicació de tot el club per tirar-lo endavant. Com a Bàsquet Manresa estem contents i agraïts. No és un projecte fàcil. És engrescador i volem que tingui continuïtat i creiem que la tindrà. La rellevància del projecte val molt la pena".
Valors del club
La Fundació planteja aquesta experiència com una oportunitat única per als amants de l'esport i els seguidors del club. I, alhora, d'aquesta manera es difondran els valors consubstancials al Manresa, amb l'esforç, el treball i la proximitat com a eixos vertebradors.
Com la recent estada d'una delegació del Manresa a Cap Verd, igualment gestionada des de la Fundació, la idea d'"El Somni" sorgeix d'una filosofia que es basa en la síntesi de la modèstia essencial, el respecte constant, l'ambició competitiva i la projecció internacional.
Són els elements d'un equilibri gairebé impossible que el dia que la versió actualitzada de la Fundació va ser presentada a la capital de la Catalunya Central ja van reivindicar tots aquells que hi van intervenir en l'acte, això és, el president del club, Josep Maria Herms, i tres dels artífexs d'aquesta nova era: l'expilot olímpic d'skeleton Ander Mirambell; l'empresari Josep Cortada; i l'exvicepresident del Comitè Olímpic Internacional (COI) Pere Miró, que va reiterar el seu suport a la institució i el seu aval a la direcció en què està enfocada.
Una de les principals accions amb què es desplegarà aquesta estratègia serà "El Somni", concepte que recorda una pel·lícula de Disney estrenada el 2026: Invincible, obra del realitzador Ericson Core i amb actors tan cotitzats com Greg Kinnear, Elisabeth Banks o Mark Wahlberg, el protagonista, que va encarnar el paper de Vince Papale, un treballador d'un bar que es va presentar a una prova dels Philadelphia Eagles i va acabar sent admès en aquesta franquícia de futbol americà.
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