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El Kids&Us Manresa fitxa l'ala-pivot búlgar Yordan Minchev, amb experiència a l'Eurocup

Procedent del Chemnitz alemany, Minchev firma un contracte per dues temporades

Yordan Minchev, en un partit del Chemnitz

Yordan Minchev, en un partit del Chemnitz / Euroleaguebasketball

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Pau Brunet

Pau Brunet

Manresa

El Kids&Us Manresa continua reforçant el joc interior per a la temporada 2026-27. L'últim a arribar és l'ala-pivot búlgar Yordan Minchev, que fitxa per dues temporades, segons ha anunciat el club aquest dimecres a través d'un comunicat.

Minchev, de 27 anys, fa 2,05 metres i va jugar la temporada passada al Niners de Chemnitz alemany, on va acabar amb una mitjana de 9,1 punts, 5,8 rebots i 1,7 assistències per partit entre la lliga domèstica i l'Eurocup.

El Bàsquet Manresa el defineix com un jugador "gran, que pot actuar tant en la posició de '4' com en la de '5'" i que "aportarà versatilitat, defensa i rebot a les dues bandes de la pista".

Nascut a Silven, Bulgària, el 1998, va debutar al seu país per iniciar, després, un periple que l'ha portat a Turquia, Sèrbia, Hongria, França i finalment a Alemanya. Al Nou Congost, sota les ordres de Diego Ocampo, compartirà pintura amb Nick Ongenda, Pierre Oriola i Eric Vila.

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