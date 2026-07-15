El Kids&Us Manresa fitxa l'ala-pivot búlgar Yordan Minchev, amb experiència a l'Eurocup
Procedent del Chemnitz alemany, Minchev firma un contracte per dues temporades
El Kids&Us Manresa continua reforçant el joc interior per a la temporada 2026-27. L'últim a arribar és l'ala-pivot búlgar Yordan Minchev, que fitxa per dues temporades, segons ha anunciat el club aquest dimecres a través d'un comunicat.
Minchev, de 27 anys, fa 2,05 metres i va jugar la temporada passada al Niners de Chemnitz alemany, on va acabar amb una mitjana de 9,1 punts, 5,8 rebots i 1,7 assistències per partit entre la lliga domèstica i l'Eurocup.
El Bàsquet Manresa el defineix com un jugador "gran, que pot actuar tant en la posició de '4' com en la de '5'" i que "aportarà versatilitat, defensa i rebot a les dues bandes de la pista".
Nascut a Silven, Bulgària, el 1998, va debutar al seu país per iniciar, després, un periple que l'ha portat a Turquia, Sèrbia, Hongria, França i finalment a Alemanya. Al Nou Congost, sota les ordres de Diego Ocampo, compartirà pintura amb Nick Ongenda, Pierre Oriola i Eric Vila.
- 2014-16 - Levski Lukoil (ABA i Bulgària)
- 2016-17 - Fenerbahce BEKO (Turquia)
- 2016-17 - Vrsac (Sèrbia)
- 2017-18 - MZT Skopje (ABA)
- 2017-18 - Lukoil Academic (Bulgària)
- 2018-19 - Istanbul BBSK (Turquia)
- 2019-21 - Levski Lukoil (Bulgària)
- 2021-22 - Ose Lions (Hongria)
- 2022-23 - Rilski Sportist (Bulgària)
- 2023-24 - CSU Sibiu (Romania)
- 2023-24 - Balkan (Bulgària)
- 2024-25 - Spirou Basket (BNXT)
- 2025-26 - Niners Chemnitz (Alemanya)
Subscriu-te per seguir llegint
- Daniel Corrales Álvarez, diabètic de Manresa: «No demano que em regalin res, només un lloc on poder viure»
- La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida
- La vídua del líder veïnal de la Balconada, de Manresa, Juan Manuel Zornoza, diu que se l'ha homenatjat 'tard i malament
- Una columna de fum activa les dotacions de Bombers i ADF a Rubió
- Un estudi amb lideratge manresà certifica que els infants de 0 a 3 anys són capaços de desenvolupar pensament científic
- Una manresana, investigada per formar part d'una xarxa que va ciberestafar gairebé 546.000 euros a una empresa
- Xoc aparatós entre un cotxe i un autocar a la confluència de la Muralla del Carme de Manresa amb la carretera de Vic
- Aquesta és la millor ciutat de Catalunya per formar una família: és la 15a del món i la primera d’Espanya