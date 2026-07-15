Bàsquet/Lliga Endesa
El manresà Marc Estany, assistent de Diego Ocampo al Kids&Us Manresa, formarà part de l'equip d'Aleksander Sekulic al Barça
La informació avançada per Catalunya Ràdio i confirmada per Regió7 farà que els manresans hagin de buscar un nou tècnic per cobrir l'espai del bagenc, que feia gairebé onze anys que era al club
L'entrenador manresà de 35 anys Marc Estany, fins ara tècnic assistent de Diego Ocampo al Kids&Us Manresa, serà nou tècnic assistent d'Aleksander Sekulic al Barça de bàsquet, segons ha revelat aquest dimecres Catalunya Ràdio, a través del periodista Ernest Macià, i ha pogut confirmar Regió7. Estany feia gairebé onze anys que formava part del club en diferents ocupacions, la majoria d'ells com a entrenador assistent dels primers tècnics que hi hagués.
Aquesta contractació provocarà que el Kids&Us Manresa hagi d'ocupar aquest espai amb un altre tècnic. A part d'Estany, la temporada passada acompanyaven Diego Ocampo a la banqueta Carlos Flores i Nacho Juan. Aquest compaginava la feina amb la de tècnic de l'equip u-22 que disputa la Lliga U.
A ningú no escapa que la probable entrada de Xevi Pujol com a director esportiu del Barça, probablement a partir del proper 2 d'agost, ha estat fonamental per explicar aquesta arribada d'Estany al club blaugrana. Després de la sortida de Xavi Pascual, el Barça també s'ha quedat els darrers dies sense bona part de l'equip tècnic, ja que també en surten Òscar Orellana, Iñigo Zorzano i Albert Oliver. Caldrà veure què passa amb Rafa Martínez.
Estany i Pujol van ser els tècnics assistents del Manresa en les dues darreres etapes de Pedro Martínez al club i també amb Ibon Navarro, Aleix Duran, la primera d'Ocampo i Joan Peñarroya. El maig del 2020, Xevi Pujol va ser ascendit a director esportiu del club i Estany es va quedar com a tècnic assistent, aleshores de Pedro Martínez, amb acompanyants com Salva Camps, Salva Maldonado, Pau del Tío i els que hi havia actualment.
En la seva estada al Kids&Us, Estany ha viscut el descens i posterior ascens del club a la LEB Or, dos títols de Lliga Catalana i el subcampionat de la BCL, a Bilbao, entre d'altres fites.
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