Bàsquet/Lliga Endesa
Retin Obasohan s'acomiada del Bàsquet Manresa a través de les xarxes socials amb un emotiu missatge
El jugador belga deixa el club bagenc, l'únic de la seva carrera en què ha estat més d'una temporada, i sembla molt a prop de fitxar pel Burgos
Un dels jugadors més estimats en el Bàsquet Manresa en els darrers anys, Retin Obasohan, ha oficialitzat aquest dimecres la seva sortida del club amb un emotiu text molt del seu estil a les xarxes socials.
Segons el base, "una de les parts més difícils de ser esportista professional és haver de canviar constantment de lloc. Instal·lar-te en un país nou, adaptar-te a una cultura diferent i trobar la manera de tornar a ser la millor versió de tu mateix, una vegada i una altra. He viscut en molts llocs i n'he conegut encara més. És des d'aquesta experiència que neix la meva estima per Manresa"
De fet, Obasohan no havia estat mai dos anys en un mateix equip i, per a ell, "aquests dos últims han estat especials, i no hi ha cap altra manera de dir-ho. Des del primer dia, aquesta ciutat em va mostrar què la fa única i quin honor representa defensar-la. Són la seva gent i la seva identitat, que llueixen amb orgull. Una cultura construïda sobre l'estima mútua i la passió per competir, que sap treure el màxim profit del que té i que mai no s'arronsa davant de cap repte".
En aquest sentit, "és una identitat amb la qual m'he sentit plenament identificat. Com a equip, vam intentar representar-la a la pista cada nit. A la ciutat i a la seva afició, gràcies per acollir-me. Vaig arribar aquí disposat a donar-ho tot amb el cor, jugant amb la intensitat i la passió que els meus pares em van ensenyar a posar en tot el que faig, afrontant cada partit i entregant-m'hi al màxim en cada jugada. I vosaltres em vau retornar aquesta mateixa passió multiplicada per mil. Tant en les victòries com en les derrotes, el vostre suport mai no va trontollar. Al contrari, es va fer encara més fort"
També ha tingut un missatge per "als entrenadors i a tot l'equip tècnic, gràcies per totes les hores de feina que hi vau dedicar quan ningú no mirava. Perquè era precisament aquella feina invisible la que ens permetia competir com ho fèiem quan tothom ens estava observant".
També "als meus companys, a tots i cadascun de vosaltres, gràcies. Tot el que vam viure junts crea un vincle difícil d'explicar a qui no ho ha experimentat. Si mai no has fet el «3-minute drill» [un exercici d'alta intensitat del bàsquet destinat a posar al màxim el batec del cor], senzillament no ho pots entendre".
Obasohan conclou dient que "estic sincerament agraït per totes les persones que han fet que aquests dos anys hagin estat tan especials i que Manresa s'hagi convertit en casa meva. Ha estat un honor representar-vos. Fins que ens tornem a trobar. Som-hi!".
Després d'aquest comiat, tot sembla indicar que el belga acceptarà una de les ofertes que té de l'ACB. En aquest sentit, sembla que el Burgos parteix amb avantatge.
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