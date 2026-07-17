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Bàsquet/Lliga Endesa

El Kids&Us Manresa diu adeu a Agustín Ubal, que deixa l'equip per tornar al Barça

El jugador uruguaià talla el contracte de 2+2 que tenia al Bages per incorporar-se al projecte del seu equip de formació a l'ACB

Agustín Ubal, en el seu últim partit com a jugador del Bàsquet Manresa

Agustín Ubal, en el seu últim partit com a jugador del Bàsquet Manresa / Oscar Bayona

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Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El Kids&Us Manresa ha oficialitzat aquest matí el que ja feia setmanes que se sabia, la sortida de l'ala uruguaià Agustín Ubal, que trenca el contracte de 2+2 que tenia amb els bagencs per incorporar-se, amb total seguretat, al nou projecte del Barça, el seu equip de formació a l'ACB.

Ubal es converteix, d'aquesta manera, en la desena baixa confirmada del conjunt de Diego Ocampo respecte de l'equip de la passada temporada. La seva condició de jugador de quota el fan desitjable per a un equip com el Barça, que el recupera després de cinc experiències a fora, al Breogán, al Bilbao, al Palència i al Granada, abans de caure al Manresa, que la temporada passada li va fer un contracte de llarga durada.

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El jugador sud-americà ha estat una peça clau en l'equip, amb les seves millors estadístiques a la lliga, amb 9,6 punts de mitjana a l'ACB i 8,9 de valoració, que es van incrementar a 11,5 i 12,8 en els partits que va disputar de l'Eurocup. Va acoblar-se bé a les tres posicions de perímetre, amb capacitat per defensar generadors rivals i també contraris amb capacitat física.

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