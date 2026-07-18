Bàsquet/Lliga Endesa
La baixa d'Ubal fa destacar encara més el Kids&Us Manresa com l'equip amb més entrades i sortides de la pretemporada
L'uruguaià es converteix en la desena baixa dels bagencs, que han tingut set incorporacions, respecte de la plantilla que va acabar la temporada passada
La continuïtat no és un concepte que pugui arrelar gaire a Manresa. Amb comptades excepcions, l'equip ha d'arrencar gairebé des de zero cada any per renéixer de les cendres provocades per un espoli que ni els britànics a Egipte. Però aquest any, s'estan superant. Fent una broma, podríem dir que al club no li han deixat ni el nom, amb el canvi de Baxi per Kids&Us. I és que, en aquest moment de la pretemporada, a poc menys d'un mes perquè tot torni a arrencar, l'equip de Diego Ocampo és el que ha experimentat més moviments totals, tant d'entrada, com de sortida.
Amb la marxa confirmada ahir d'Agustín Ubal al Barça, un total de deu basquetbolistes que eren a la plantilla dels manresans al final de la temporada passada, nou al primer equip i un altre cedit, han abandonat la seva disciplina en les últimes setmanes. Només el València i el Saragossa tenen els mateixos. A l'altra banda, les set incorporacions igualen amb les del Río Breogán com a formació amb més cares noves.
L'uruguaià, a més, és el quart jugador que marxa pagant una clàusula d'alliberament de contracte. Abans ho havien fet Álex Reyes (Joventut), Gustav Knudsen (Universitat de San Francisco) i Marcis Steinbergs (UCAM Múrcia). La resta, acabaven tots contracte i el club va decidir no seguir comptant amb Dani Pérez (Palència), Max Gaspà (Universitat de Bradley), Retin Obasohan (Burgos), Eli Brooks (Trier), Kao Akobundu-Ehiogu i el cedit Izaw Archange-Bolavie.
I la xifra segurament creixerà perquè no s'ha especificat el futur de David Duke, Louis Olinde i Pauly Paulicap el qual, o hi ha una sorpresa improbable, o serà lluny del Nou Congost. Per tant, serien 13 en total. A més, ahir es va confirmar que el tècnic assistent Marc Estany se'n va del club, probablement al Barça, amb la qual cosa també hi haurà absències en aquest apecte.
A l'altra banda, els equips que, de moment, tenen menys baixes i, per tant, podrien donar continuïtat a la seva plantilla són el Joventut i l'UCAM Múrcia, amb quatre. Els verd-i-negres, però, sembla que en tindran uns quants més.
Poca experiència interna
El Kids&Us també és dels equips que han aconseguit més incorporacions per tapar tots els forats. En aquest aspecte, i seguint la dinàmica dels úlltims anys, el club és dels que fitxa més jugadors sense experiència prèvia a l'ACB. Només l'ala-pivot Eric Vila, del Dreamland Gran Canària, ha jugat partits a la lliga.
La resta són incògnites. Només el cordovès Pablo Tamba té formació a un equip estatal, l'Unicaja, però les quatre darreres temporades les ha passades als Estats Units i no ha arribat a debutar a l'ACB. La resta, ni acostar-s'hi. Per ara són el base Lucas Beaufort, l'escorta Lukasz Kolenda, l'ala Chibuzo Agbo, l'ala-pivot Yordan Minchev i el pivot Nick Ongenda. En falten un parell o tres per arribar, amb la qual cosa, fins que arrenqui la competició, el nombre total de moviments, entre entrades i sortides, podria ser de 22 o 23.
Aquesta és una tendència molt habitual en el Bàsquet Manresa, la de nodrir-se de més jugadors de l'exterior que no pas del voltant. L'estiu passat, per exemple, de les vuit cares noves, un total de sis (Kao, Benítez, Olinde, Golden, Izaw-Bolavie i Plummer) no havien jugat mai abans a la lliga estatal i només ho havien fet Ubal i Knudsen, i aquest molt poc. En l'anterior, el primer curs d'Ocampo, no va ser tan acusat, amb Vescovi, Massa, Alston, Hunt, Obasohan i Ohams en contraposició als Reyes, Saint-Supéry i Cate.
Hi ha casos a la lliga, en canvi, en què és ben bé al contrari. El Joventut, per exemple a més de fitxar poc ho ha fet sobre segur, amb incorporacions com Reyes, Laprovittola (Barça), Sulejmanovic (Unicaja) i Isaac Nogués (València) que ja coneixen la competició que jugaran.
Falten dues confirmacions
Sovint també es deixa els dos equips que han pujat fora d'aquestes llistes fins que els seus noms no són aprovats en l'assemblea de l'ACB. En el cas del Monbus Obradoiro i del Leyma Corunya, en canvi, no cal perquè segur que tots dos pujaran. En el conjunt de Santiago n'han marxat vut i només n'ha arribat un, el brasiler Leo Meindl (Burgos). En els corunyesos, dues arribades, una de les quals és la recuperació del pivot lituà Karlis Silins, i sis marxes.
Tretze a Europa
El caòtic panorama que hi ha en les competicions europees ha provocat que, dels divuit equips que jugaran la lliga la temporada vinent, només cinc, els dos acabats de pujar, el Casademont Saragossa, l'Ilerna Lleida (nou patrocinador) i el MoraBanc Andorra no juguin competició europea. Això ha de provocar un interès de la resta per tenir plantilles més o menys extensibles per aguantar el ritme de la competició.
Així, de la banda de l'ECA, a l'Eurolliga hi tornarà a ser el Reial Madrid, que ahir va confirmar un dels fitxatges de l'estiu, el de Luwawu-Cabarrot, el Kosner Baskonia, el seu equip de procedència, el Barça i el València. A l'Eurocup, al costat de Kids&Us Manresa, hi debutaran La Laguna Tenerife i el San Pablo Burgos. A l'altre costat, el de la FIBA, jugaran la BCL el Joventut, l'Unicaja, el Surne Bilbao i l'UCAM Múrcia. El Breogán haurà de disputar una prèvia per poder-hi entrar i el Fiatc Girona torna a Europa després de dues dècades per afrontar la FIBA Europe Cup.
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