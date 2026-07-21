Bàsquet | Lliga Endesa
Així juga Colby Jones, el possible nou fitxatge del Kids&Us Manresa per al perímetre
El periodista Oscar Herreros avança el nom de l'objectiu dels bagencs per a la posició de dos, el dia que aquests anuncien la no continuïtat de David Duke Jr.
El final de la Lliga d'Estiu de l'NBA de Las Vegas, el passat diumenge, comença a marcar el tram final de l'època de fitxatges d'estiu per a diversos equips de la lliga. El director esportiu del Kids&Us Manresa, Biel Colominas, va ser-hi per observar què es mou pel mercat, i podria haver trobat la peça que buscava. Aquest dimarts, el periodista Òscar Herreros, coneixedor d'aquests moviments, explicava que el triat seria Colby Jones, un escorta de 24 anys i 1,98 metres d'alçada, amb experiència a l'NBA i que encara no ha jugat en cap formació europea. Jones ha començat a seguir el Manresa a Instagram.
Com que dues notícies juntes s'entenen millor, el mateix dia el club ha donat a conèixer que David Duke Jr., l'escorta fitxat en el tram final de la temporada passada i que va oferir un bon rendiment, no continuarà al club. Duke ocupava plaça d'estranger, la mateixa que ara seria per a Jones, en cas que arribi. Aquest, a més, seria l'anotador en la posició de dos que necessita la plantilla, i encara més després de la marxa confirmada la setmana passada de Retin Obasohan. Per tant, el joc exterior de l'equip de Diego Ocampo podria quedar ja complet amb aquesta incorporació.
Colby Jones ha tingut, fins ara, una trajectòria irregular per les seves aparicions a l'NBA combinades amb la majoria, a la Lliga de Desenvolupament. De fet, el curs passat només va jugar un partit amb els Detroit Pistons i i dotze entre els Motor City Cruise i els Memphis Hustle de la G-League. En aquests darreres, en onze duels, va fer mitjanes de 13 punts i 4 rebots.
Abans, havia estat draftejat a la segona ronda pels mateixos Pistons, que l'havien traspassat ràpidament als Sacramento Kings, el 2023. Al conjunt californià va tenir 54 aparicions en dos cursos, però amb pocs minuts a pista. Va tenir més protagonisme la temporada passada amb els Washington Wizards, un dels conjunts més dèbils de la competició, amb els quals va arribar als 8,7 punts per enfrontament en 25 minuts.
En les darreres setmanes, ha format part de la plantilla dels Golden State Warriors que, precisament, han guanyat la lliga d'estiu, amb una sola derrota en sis partits. Ell va jugar-ne quatre, amb presències d'entre deu i quinze minuts en pista i 7 punts anotats, com a millor actuació, contra els Memphis Grizzlies.
No tan anotador
En la línia del que està fitxant el Kids&Us Manresa aquest estiu, sembla que el fitxatge de Jones s'inscriuria en la voluntat de trobar jugadors intensos. En les definicions que es van fer d'ell fa tres anys, quan havia d'entrar al draft procedent de la universitat de Xavier, es dia que és "versàtil en defensa i capaç d'anotar triples quan el deixen sol. Té una gran envergadura i mostra una gran comprensió del joc estàtic com a generador ofensiu, amb recursos per dirigir situacions de bloqueig directe".
Se'l considerava "intel·ligent, amb una gran lectura a les dues bandes de la pista i amb marge de millora com a tirador". En defensa, era "actiu, amb l'energia necesària per canviar de marcatge al perímetre". A més, "pren bones decisions" i té una característica que segur que agrada al cos tècnic manresà. "Carrega molt bé el rebot defensiu i força moltes faltes gràcies al seu estil físic. És un bon defensor que utilitza la seva mida, força i determinació per negar línies de penetració i tirs còmodes".
Per contra, en el tir, "pateix en situacions d'un contra un per crear-se els seus propis llançaments, amb eficàcia discreta després de bot". Això és degut a "una limitada explosivitat i rapidesa, fet que sovint el porta a renunciar a l'acció individual per reiniciar l'atac".
Jones seria el primer jugador amb aquest cognom al Manresa des del desaparegut Herb Jones, campió de lliga el 1998. Hauria de completar una bateria de bases i escortes formada per Bassas, Beaufort i Benítez com a directors de joc i ell, Kolenda i Gerard Fernández com a escortes.
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