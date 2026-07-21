Bàsquet/Lliga Endesa
El Kids&Us Manresa conserva els drets a l'ACB de Kao Akobundu-Ehiogu i de Brooks
Tots dos jugadors van ser inclosos en la llista de basquetbolistes subjectes a tempteig i no han rebut cap oferta en el període establert
Si Kaodirichi Akobundu-Ehiogu o Eli Brooks tornen un dia a la Lliga Endesa, qui el repesqui haurà d'entendre's amb el Bàsquet Manresa. Els bagencs conserven els drets ACB de tots dos jugadors després que cap equip no hagi presentat cap oferta per ells en les darreres setmanes, en el període de tempteig que estableix la lliga. Tots dos jugadors van ser inclosos a la llista per l'equip del Nou Congost, ni que se sapigués que no comptava amb ells. El club mateix ja els havia acomiadat a través de les xarxes socials. Però els va apuntar a la llista per poder treure'n un rendiment en el futur, en el cas que tornin.
Kao ha estat a la Lliga d'Estiu de Las Vegas formant part de la plantilla dels Dallas Mavericks i rebent assistències de l'internacional espanyol Sergio de Larrea, que va ser draftejat pels texans. La seva voluntat seria rebre una oferta de la millor lliga del món, amb la seva espectacularitat en l'esmaixada i el tap com a bandera, tot i les seves dificultats en d'altres aspectes com el rebot o la defensa de jugadors amb més cos. De moment, no té equip.
Brooks, per la seva banda, havia arribat el desembre procedent del Trier, equip al qual torna. La seva etapa al Manresa va ser irregular. Va demostrar en molts moments que podia conduir l'equip, anotar i ser molt útil en defensa, però al mateix temps va jugar llastat per recurrents problemes físics, que va provocar que es perdés alguns partits. El fet que aconseguís, a mitja temporada, el passaport irlandès per descendència directa d'un avi li obre portes en competicions que, com l'espanyola, estableixen quotes de jugadors de formació. En el cas de Kao, tampoc no ocupa lloc d'estranger per la seva condició de nigerià, un dels països signants de l'Acord de Cotonou.
En els darrers anys, el Manresa ha tret rèdit de posar jugadors a tempteig ja que alguns, com Sima o Geben, van acabar tornant a l'ACB i el seu nou equip va haver de passar per caixa.
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