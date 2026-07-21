El Kids&Us s'acomiada de David Duke Jr: el substitut serà Colby Jones?
L'equip confirma la sortida de l'escorta, que va arribar el març passat per reforçar l'equip
El Kids&Us Manresa ha anunciat aquest dimarts al migdia que l'escorta nord-americà David Duke Jr. no continuarà a l'equip la temporada vinent un cop s'ha acabat el contracte que unia ambdues parts.
El jugador, que va arribar a Manresa com a reforç el mes de març passat, ja amb la lliga molt avançada, ha disputat un total de deu partits d'ACB vestint la samarreta manresana, amb una mitjana de 8,2 punts, 2,6 rebots i 1,6 assistències per enfrontament.
La posició d'escorta que deixa lliure Duke té números per ser ocupada per Colby Jones, segons explica també avui el periodista esportiu Oscar Herreros. Jones és un exterior nord-americà, com Duke, amb experiència l'NBA, als Sacramento Kings i als Washington Wizards. Ha acabat, però, la temporada als Memphis Hustle de la G League.
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