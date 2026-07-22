Bàsquet/Lliga Endesa
El Kids&Us Manresa anuncia la sortida de Louis Olinde, la tretzena i última baixa respecte del curs passat
L'ala-pivot alemany va tenir una participació testimonial des del febrer, quan va rebre un cop al cap amb la selecció que li va condicionar la resta de temporada
El Kids&Us Manresa ha informat aquest dimecres a la tarda de la sortida de l'ala-pivot alemany Louis Olinde, la tretzena i, se suposa, última baixa que dona el club respecte dels jugadors de la temporada passada. Olinde s'afegeix a David Duke Jr. i Pauly Paulicap en els últims anuncis de la desbandada que hi ha hagut a la plantilla.
Olinde ha ofert un rendiment irregular a Manresa per culpa de les lesions. Quan va estar sa, va donar mostres de la seva qualitat a les dues bandes de la pista, amb un punt culminant quan va anotar la cistella que va donar el triomf a l'Eurocup contra el Neptunes.
Les lesions, però, han estat la seva creu, algunes de menys greus a l'inici del curs, com a la pretemporada, en què gairebé no va poder jugar i, sobretot, la rebuda amb la seva selecció. El traumatisme craneoencefàlic en un duel contra Croàcia, els símptomes del qual van aparèixer dies després, van condicionar el seu rendiment, amb molts partits de baixa i sense poder acabar el curs. Dies enrere va sonar l'interès del Besiktas per incorporar-lo.
Amb Olinde són tretze les baixes que ha donat el Bàsquet Manresa. A més de les mencionades de Paulicap i Duke hi ha les de Dani Pérez, Max Gaspà, Obasohan, Ubal, Brooks, Reyes, Knudsen, Steinbergs, Akobundu-Ehiogu i Izaw-Bolavie, que estava cedit.
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