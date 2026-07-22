Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Onada de calorTerapeuta AndicJosep VallverdúCine Sènior a SolsonaThe Book of MormonVegetalia
instagramlinkedin

Lluís Riera, vell conegut de Diego Ocampo, s'incorpora com a entrenador assistent al Kids&Us Manresa

El tècnic barceloní arriba al club manresà després d'una etapa a l'Alba Féhervar d'Hongria. Suma deu anys d'experiència a les banquetes ACB

Lluís Riera, nou tècnic assistent del Kids&amp;Us Manresa

Lluís Riera, nou tècnic assistent del Kids&Us Manresa / Kids&Us

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Pau Brunet

Pau Brunet

Manresa

El forat deixat pel manresà Marc Estany a l'equip tècnic de Diego Ocampo al Kids&Us Manresa ja té qui l'ocupi. El club ha anunciat aquest dimecres la incorporació del barceloní Lluís Riera com a entrenador assistent i tornarà a coincidir, així, amb el gallec després d'haver-ho fet a la selecció de la República Txeca i al Joventut de Badalona.

Nascut el 1979, Riera arriba al Nou Congost després d'una etapa a l'Alba Féhervar d'Hongria (equip per on han passat jugadors com Adám Hanga i Péter Lóránt) i, en tota la seva carrera, suma deu anys d'experiència com a ajudant tant a les banquetes ACB (Joventut, Baskonia i Girona) com en altres lligues europees. A més, ha estat entrenador principal en països com Hongria, Escòcia o Estònia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rosalía entra a l'examen per obtenir la nacionalitat espanyola: 'Una de les cantants més famoses...
  2. Una família catalana publica cada any una esquela per recordar la mort del seu fill en un accident: 'Després de quatre anys, l'Audiència de Girona creu que cal investigar què va passar
  3. Et poden buidar el compte sense robar-te la targeta: així actuen els ciberdelinqüents
  4. Claret, el poble de vuit veïns que celebra mil anys d'història sense renunciar al futur
  5. Una dona declara als Mossos que va preparar una ruta per a Jonathan Andic per encàrrec de la seva terapeuta
  6. Rescatada una gossa que no podia caminar després d’haver ingerit cànnabis per error: «Va ser una experiència aterridora»
  7. Així serà el vespreig d'alta muntanya que se celebrarà aquest cap de setmana a la Catalunya central
  8. L’empresa Vegetalia busca una nova nau de 3.000 metres quadrats al Moianès

Lluís Riera, vell conegut d'Ocampo, s'incorpora com a entrenador assistent al Kids&Us Manresa

Lluís Riera, vell conegut d'Ocampo, s'incorpora com a entrenador assistent al Kids&Us Manresa

Cau una xarxa que distribuïa armes sota demanda dirigida des de la presó

Cau una xarxa que distribuïa armes sota demanda dirigida des de la presó

Mor Joan Roca, membre fundador dels Antònia Font, als 51 anys

Sánchez anuncia una nova línia de 300 milions d’euros per a la innovació de les pimes en la lluita contra el canvi climàtic

Sánchez anuncia una nova línia de 300 milions d’euros per a la innovació de les pimes en la lluita contra el canvi climàtic

El barri de Fàtima d'Igualada es prepara per viure la 30a edició del "Fàtima Té Salsa"

El barri de Fàtima d'Igualada es prepara per viure la 30a edició del "Fàtima Té Salsa"

Quant costa dormir a Manresa aquest agost? Hi ha opcions entre 54 i 356 euros i una d'elles és a Can Jorba

Quant costa dormir a Manresa aquest agost? Hi ha opcions entre 54 i 356 euros i una d'elles és a Can Jorba

Dissenyen un nou model cardíac que permet estudiar amb més precisió els efectes dels fàrmacs sobre el cor

Dissenyen un nou model cardíac que permet estudiar amb més precisió els efectes dels fàrmacs sobre el cor

Manresa crida a la participació de mentors per a reforçar l'acompanyament dels estudiants de secundària

Manresa crida a la participació de mentors per a reforçar l'acompanyament dels estudiants de secundària
Tracking Pixel Contents