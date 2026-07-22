Lluís Riera, vell conegut de Diego Ocampo, s'incorpora com a entrenador assistent al Kids&Us Manresa
El tècnic barceloní arriba al club manresà després d'una etapa a l'Alba Féhervar d'Hongria. Suma deu anys d'experiència a les banquetes ACB
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El forat deixat pel manresà Marc Estany a l'equip tècnic de Diego Ocampo al Kids&Us Manresa ja té qui l'ocupi. El club ha anunciat aquest dimecres la incorporació del barceloní Lluís Riera com a entrenador assistent i tornarà a coincidir, així, amb el gallec després d'haver-ho fet a la selecció de la República Txeca i al Joventut de Badalona.
Nascut el 1979, Riera arriba al Nou Congost després d'una etapa a l'Alba Féhervar d'Hongria (equip per on han passat jugadors com Adám Hanga i Péter Lóránt) i, en tota la seva carrera, suma deu anys d'experiència com a ajudant tant a les banquetes ACB (Joventut, Baskonia i Girona) com en altres lligues europees. A més, ha estat entrenador principal en països com Hongria, Escòcia o Estònia.
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