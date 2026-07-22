Bàsquet
Oriola i Bassas, del Kids&Us Manresa, no hauran de jugar la finestra FIBA de l'agost amb la selecció espanyola
Els dos jugadors de l'equip bagenc, que van disputar els últims partits internacionals, no entren a la llista de Chus Mateo per enfrontar-se a Portugal i Grècia
El Kids&Us Manresa podrà disposar de Pierre Oriola i de Ferran Bassas durant tota la pretemporada, després que cap dels dos no hagi entrat a la llista de convocats de Chus Mateo per a la finestra FIBA de l'agost, la de l'inici de la segona fase de classificació per al Mundial de Qatar. Tots dos havien disputat la darrera finestra, la del juliol, però no han estat seleccionats per a aquesta, que conté alguns elements que fa unes setmanes tenien compromisos als Estats Units.
Així, la llista està formada pels bases Álvaro Cárdenas (València), Sergio de Larrea (Mavericks), Alberto Díaz (Unicaja) i Mario Saint-Supéry (València); els exteriors Darío Brizuela i Joel Parra (Barça), Hugo González (Celtics), Juancho Hernangómez (Panathinaikos) i Santi Yusta (Anadolu Efes) i els interiors Santi Aldama (Grizzlies), Izan Almansa i Jaime Pradilla (Reial Madrid), Willy Hernangómez (encara sense equip), Aday Mara (Thunder) i Baba Miller (Clippers).
Espanya ha de jugar el 28 d'agost a casa contra Portugal i el 31 a Grècia en un grup que completen dos dels seus rivals de la primera fase, Ucraïna i Geòrgia, a més de Montenegro. Com que s'arrosseguen les victòries contra els mateixos equips de la primera fase, parteix amb cinc triomfs, per quatre d'Ucraïna i Montenegro i tres de Portugal, Grècia i Geòrgia. Els tres primers es classifiquen per al Mundial.
La següent finestra és el novembre i, davant de l'absència dels jugadors que actuen als Estats Units i possiblement a l'Eurolliga, en aquesta sí que podrien entrar Oriola i Bassas. En la de l'agost podrien entrar-hi Lukasz Kolenda per Polònia i Yordan Minchev per Bulgària.
Subscriu-te per seguir llegint
- Rosalía entra a l'examen per obtenir la nacionalitat espanyola: 'Una de les cantants més famoses...
- Una família catalana publica cada any una esquela per recordar la mort del seu fill en un accident: 'Després de quatre anys, l'Audiència de Girona creu que cal investigar què va passar
- Et poden buidar el compte sense robar-te la targeta: així actuen els ciberdelinqüents
- Una dona declara als Mossos que va preparar una ruta per a Jonathan Andic per encàrrec de la seva terapeuta
- Rescatada una gossa que no podia caminar després d’haver ingerit cànnabis per error: «Va ser una experiència aterridora»
- Així serà el vespreig d'alta muntanya que se celebrarà aquest cap de setmana a la Catalunya central
- Claret, el poble de vuit veïns que celebra mil anys d'història sense renunciar al futur
- L’empresa Vegetalia busca una nova nau de 3.000 metres quadrats al Moianès