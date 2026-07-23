Bàsquet/Lliga Endesa
El Kids&Us Manresa es reforça amb el base barceloní Rafa Villar, qui firma per dos anys
El jugador, format al planter del Barça, ha abandonat el Baskonia aquest estiu i era una oportunitat per incrementar el nombre de jugadors de formació i reforçar la direcció de joc
El Kids&Us Manresa ha sorprès aquest dijous amb un reforç segurament inesperat. Tenint en compte que la posició de base semblava plena, no s'esperava la contractació de Rafa Villar, director de joc barceloní de 21 anys i 1,93 metres d'alçada que la temporada passada va ser campió de Copa amb el Baskonia. Té dos anys d'experiència a la lliga, amb els vitorians i, abans, amb el Hiopos Lleida, després d'haver ajudat a fer pujar els de la Terra Ferma a l'ACB i d'haver-se format al planter del Barça. Firma per a les dues properes temporades.
L'arribada de Villar és la vuitena del Kids&Us aquest estiu i el segon base que arriba, després del francès Lucas Beaufort. Completen la posició Hugo Benítez i Ferran Bassas. El reforç de Villar pot venir determinat per la situació física de Benítez, de qui no s'ha comunicat encara si podrà arrencar la pretemporada. El nou jugador del Manresa, internacional en categories inferiors, ha tingut, per ara, poc minutatge a l'ACB i s'espera que el pugui incrementar a les ordres de Diego Ocampo al Nou Congost. Villar fa pocs dies que va ser al pavelló bagenc, ja que va ser convocat per la selecció catalana per al duel contra Gran Bretanya, però no va arribar a jugar per una lesió.
A part de Villar i Beaufort, el Kids&Us també s'ha reforçat amb l'escorta Kolenda, els ales Agbo i Tamba, els ala-pivots Eric Vila i Minchev i el pivot Ongenda per cobrir les tretze baixes que ha donat l'entitat.
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