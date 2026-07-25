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Bàsquet | Europeu sub-18

Gerard Fernández, del Kids&Us Manresa, lidera la selecció espanyola sub-18 al primer triomf en l'europeu (61-87)

El jugador bagenc aporta 19 punts en la victòria contra Estònia, amb 6 del seu company Lucas Sánchez i derrota d'un altre membre de l'equip manresà, Christian Drejer, amb Dinamarca

Gerard Fernández aixeca de terra el seu company Merebashvili

Gerard Fernández aixeca de terra el seu company Merebashvili / FIBA Europe

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Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

L’equip espanyol sub-18 de bàsquet, amb doble presència de jugadors del Kids&Us Manresa, ha debutat a l’europeu que es juga al Trentino, a Itàlia, amb una bona victòria sobre un conjunt d’Estònia que ha plantat cara a la primera meitat. El líder de l’equip ha estat el manresà Gerard Fernández, autor de 19 punts, la majoria en el tram final de l’enfrontament, en què el conjunt de Víctor García s'ha escapat. El suport del verd-i-negre Humberto Ruiz i de Chiek Diallo, del Baskonia, també han estat importants, en un duel en què l’altre jugador dels manresans, Lucas Sánchez, ha aportat sis punts i quatre assistències.

En l’altre partit del grup, Itàlia, rival diumenge, a partir de les sis, ha derrotat Letònia per 89-67. L’altre jugador del Kids&Us present en el campionat és el danès Christian Drejer, qui ha aportat 12 punts i 5 rebots, però no ha pogut fer res per impedir la derrota de la seva selecció contra Turquia per 88-62.

ESTÒNIA: Kaspar Vuks 7, Poder 5, Kangur 5, Adamson, Avdejev 13 -cinc inicial- Kask, Roman 2, Rasmus Vuks 14, Midri 4, Pertel 11, Arula

ESPANYA: Hugo Alonso 11, Gerard Fernández 19, Niebla 11, Alfonso Rodríguez 8, Diallo 16 -cinc inicial- Lucas Sánchez 6, Viguer, Merebashvili 2, Humberto Ruiz 12, Osayi i Villarejo 2

ÀRBITRES: Ceccarelli (ITA), Güngör (TUR)i Radonjic (AUT)

PARCIALS: 19-20, 30-35, 48-61, 61-87

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