Bàsquet
Cinc triples de Gerard Fernández, del Kids&Us Manresa, impulsen la sub-18 al lideratge de grup en l'europeu (68-61)
El jugador manresà és el màxim anotador de la selecció estatal en la victòria davant d'Itàlia, la formació amfitriona
A falta del partit que ha de disputar dilluns a la nit (20.30 hores) contra Letònia, la selecció espanyola sub-18 de bàsquet ho té tot a favor per passar com a primera de grup als vuitens de final del Campionat d’Europa de la categoria que s’està fent a la regió italiana del Trentino. Sobretot, gràcies a una sòlida victòria d'aquest diumenge contra el combinat amfitrió en una altra bona actuació del jugador del Kids&Us Manresa Gerard Fernández. L’escorta ha estat de nou el màxim anotador del seu equip i els seus cinc triples, de deu intentats, han ajudat Espanya a vèncer els italians, sobretot després d’un gran segon quart, en què ha tret una diferència que ja ha estat capaç de mantenir fins al final de l’enfrontament.
Totes dues formacions havien vençut en la jornada anterior i Itàlia ha sortit amb ganes de dur la iniciativa, amb cinc punts de marge després de deu minuts. Però en el segon quart, la defensa del conjunt de Víctor Garcia ha deixat en vuit punts l’adversari. Diallo, poderós, s'ha imposat a la zona i Espanya ha arribat amb deu punts de marge al descans.
Els italians han intentat refer-se a la represa i s'han situat a sis punts. Però dos triples gairebé seguits de Gerard Fernández i l’únic bàsquet de l’altre jugador del Kids&Us de la convocatòria, Lucas Sánchez, han donat un màxim avantatge d’onze punts.
Itàlia ha tornat al partit i s'ha posat a sis punts encara a falta de sis minuts per al final. Però vuit de molt seguits de Gerard, amb l’ajut de Diallo, han tornat a disparar la distància a més de la desena. El darrer encert del manresà ha establert un 66-56 irremuntable.
L’altre jugador del Kids&Us en el torneig, el danès Gustav Drejer, ha anotat 16 punts, però ha pogut impedir la derrota contra Eslovàquia, amb pròrroga (82-87).
ESPANYA: Hugo Alonso 2, Gerard Fernández 17, Alfonso Rodríguez 7, Niebla 12, Diallo 15 -cinc inicial- Lucas Sánchez 2, Tazo 2, Merebashvili 7, Humberto Ruiz 2, Osayi 3, Villarejo
ITÀLIA: Bottelli 13, Niang 8, Bellinaso 12, Niang 8, Lastella 2 -cinc inicial- Cattapan 3, Livingston, Di Meo 11, Abreu 2, Triggiani, Barra 5
ÀRBITRES: Anaya (PAN), Galic (CRO)i Cavar (BiH)
PARCIALS: 13-18, 36-26, 53-46, 68-61
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