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Bàsquet | Lliga Endesa

El Kids&Us Manresa jugarà contra el Leyma Corunya un dels amistosos previs a l'inici del curs

El conjunt que dirigeix Diego Ocampo s'enfrontarà al gallec en el que previsiblement serà la darrera prova de la pretemporada, i que servirà als locals per presentar-se davant la seva afició

Guillem Jou es retrobarà amb el Bàsquet Manresa, tot i que només amb Pierre Oriola d'excompany

Guillem Jou es retrobarà amb el Bàsquet Manresa, tot i que només amb Pierre Oriola d'excompany / Joaquim Alberch/ACB Photo

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Marc Llohis

Manresa

El Leyma Corunya ha fet oficial aquest mateix dilluns a la tarda el seu calendari de partits de pretemporada en què sobresurt el seu darrer duel de preparació, el 18 de setembre, contra el Kids&Us Manresa. Un enfrontament que tindrà lloc al Palau dels Esports de Riazor, i que a més servirà al conjunt que dirigeix Carles Marco per presentar-se davant la seva afició, encara que el duel no es disputi a Coliseum, on jugaran com a locals a la Lliga Endesa.

Un duel que avança una part, encara que petita, del calendari de pretemporada del conjunt manresà, que ja durant la setmana passada va conèixer que el Barça i el MoraBanc Andorra serien els seus rivals a la fase de grups de la Lliga Catalana. Aquesta primera fase tindrà lloc entre el 9 i l'11 de setembre, amb una hipotètica final que es disputaria el 13 del mateix mes. Una circumstància, que lligada al fet que el duel entre manresans i gallecs s'hagi definit pel 18, sembla deixar clar el fet que el de Riazor serà el darrer partit de preparació pels homes d'Ocampo.

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Un partit de retrobaments

El duel a terres gallegues serà especial per a tothom. El més evident, per a l'afició taronja, que veurà per primera vegada el seu equip a La Corunya. L'altre, també clara per a l'afició manresana serà el retrobament del Bàsquet Manresa amb un dels seus grans capitans en el període recent, Guillem Jou. També ho serà per a tots dos tècnics, Ocampo perquè tornarà a casa, i Marco perquè s'enfrontarà a l'equip on es va estrenar com a entrenador assistent.

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