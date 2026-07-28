Bàsquet | Europeu sub-18
El conjunt estatal de Gerard Fernández i Lucas Sánchez pateix, però certifica el primer lloc a la fase de grups (92-87)
Els dos jugadors del Kids&Us Manresa van acabar amb bones xifres anotadores i un impacte destacable en la victòria final contra Letònia
L’equip estatal continua sense perdre a l’Eurobasket sub-18 que s’està disputant al Trentino. Un combinat espanyol que compta amb la participació de dos jugadors del Kids&Us Manresa Gerard Fernández i Lucas Sánchez. Tots dos integrants de la selecció van aprofitar els minuts damunt del parquet que els va donar Víctor García per a garantir la primera posició del grup després de guanyar ahir al espre per 92-87 a la selecció de Letònia.
El conjunt letó va sorprendre els espanyols en el primer tram de duel i a la represa, però amb ofici i sense deixar-se vèncer pels nervis van aconseguir capgirar-la en un ajustat final del duel. Fernández va prendre els galons a la fase final i va acabar amb 15 punts, mentre que Sánchez en va registrar 13. L’altre jugador de l’entitat manresana al torneig, Gustav Drejer, no va disputar ni un minut en la derrota de la seva Dinamarca davant Sèrbia per 72-66.
Els resultats d'aquesta darrera jornada de la fase de grups han decidit ja els emparellaments de cara a la fase eliminatòria de la competició. L'Espanya de Fernández i Sánchez es veurà les cares aquest mateix dimarts amb Bulgària, mentre que la Dinamarca de Drejer ho farà, unes hores abans, amb Israel.
- El misteri del creuer Disney Dream: una treballadora denuncia el presumpte enverinament d'una companya
- Atropellen una noia de 14 anys a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
- L'alerta dels podòlegs sobre la pedicura russa: “Eliminar la cutícula és retirar una defensa natural”
- La solsonina de deu anys que ha coronat el Montblanc: 'si vols aconseguir un repte, necessites molt d’esforç... i no sempre pots arribar al cim»
- Detenen a Martorell un home que fugia pel carrer portant una caixa registradora, una barra metàl·lica i una motxilla
- Denuncien dues parelles per encendre una foguera i utilitzar una 'catximba' a la riera de Merlès en alerta màxima d'incendi
- Necrològiques del 26 de juliol de 2026