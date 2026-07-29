Bàsquet | Europeu sub-18
Gerard Fernández guia la selecció sub-18 fins als quarts de final de l'Eurobasket (99-66)
El conjunt estatal, amb el manresà com a màxim anotador i molt ben acompanyat pel seu company al Kids&Us Manresa Lucas Fernández, no s'ha deixat sorprendre davant Bulgària
La selecció espanyola sub-18, comandats per un inspirat Gerard Fernández i un efectiu Diego Niebla, ja és a quarts de final de l’Eurobasket que s’està disputant a la zona del Trentino italià. El conjunt estatal ha fet bona la seva condició d’equip favorit i s'ha imposat per 99-66 davant d’un combatiu combinat búlgar, que s'ha diluït en el tram final de partit.
Espanya havia passat com a primer després de patir més del previst en el darrer enfrontament de la fase de grups contra Letònia. Però el combinat que comanda Fernández i del qual també forma part Lucas Sánchez no ha repetit les errades comeses contra els letons, i ja des dels primers compassos del duel ha demostrat als seus rivals que en aquesta ocasió no es deixarien sorprendre.
Fernández ha començat la fase de vuitens molt entonat, situant ell sol un primer avantatge del combinat estatal de 6-0 en menys de dos minuts d’enfrontament. La selecció búlgara ha aconseguit suportar aquesta primera envestida, arribant fins i tot a capgirar l’electrònic durant 28 segons a la meitat del primer quart. Però el ritme que proposava el conjunt de Víctor García era massa per als búlgars, que han marxat del partit una mica abans que finalitzés la primera meitat del duel (49-33).
A la represa, el conjunt que entrena Veselin Veselinov ha intentat retallar per la via ràpida el desavantatge per entrar de nou al partit. Han arribat a reduir el marge espanyol fins als 13 punts en dues ocasions, però el domini era evident, i a mesura que l’impuls que suposava l’esperança s’anava reduint, el combinat estatal recuperava un hegemonia que va allargar fins al final del duel, i que els portarà a jugar avui contra la selecció sub-18 de Grècia en el partit de quarts de final.
L’altre jugador del Kids&Us Manresa que participa del torneig, el danès Gustav Drejen, no ha pogut evitar la derrota de la seva selecció davant d’Israel, i jugarà avui pel novè lloc contra Letònia.
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