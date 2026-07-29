Bàsquet | Eurocup
El Kids&Us Manresa ja sap tots els detalls del calendari de la seva segona temporada a l'Eurocup
El conjunt bagenc debutarà a domicili el 30 de setembre a les 7 de la tarda al Paok Sports Arena de Salònica
El primer enfrontament al Nou Congost serà tot just set dies després, a 2/4 de 9 del vespre contra l'Ulm
Encara queden dos mesos, però el Kids&Us Manresa ja coneix amb tota mena de detalls el calendari dels primers catorze partits de la fase regular de l'Eurocup. El conjunt de la capital del Bages afrontarà per segon any consecutiu la competició amb una visita en el primer partit, enguany el dimarts 30 de setembre, a les 7 de la tarda hora catalana al Paok Sports Arena de Salònica. Serà el primer dels set enfrontaments fora de casa per a l'equip de Diego Ocampo, que també tancarà aquesta primera fase a domicili, en aquest cas el dimecres 13 de gener a la pista de l'AS Mònaco.
Perquè l'afició pugui donar un cop de mà diferencial a l'equip caldrà esperar fins a la segona jornada, que es disputarà a 2/4 de 9 del vespre del dimecres 7 d'octubre al Nou Congost. El primer equip a visitar el feu manresà serà el Ratiopharm Ulm alemany, un dels rivals que l'any passat ja formava part de la competició, encara que ho feia en l'altre grup.
De fet, l'únic equip conegut per al conjunt manresà arran de la seva participació el curs passar a l'Eurocup serà el Bahçesehir turc, contra qui s'enfrontarà en la tercera jornada de competició, el dimarts 13 d'octubre, a les 6 de la tarda hora catalana. El primer debutant a la competició contra qui es veurà les cares el conjunt d'Ocampo serà el Maxima Roma de Luka Doncic, que visitarà el Nou Congost el dimarts 20 d'octubre.
Després el Kids&Us afrontarà un doble duel a domicili, a la pista del Balkan Botevgrad búlgar i a la del Lietkabelis Panevezys lituà, l'altre equip del grup, juntament amb l'Ulm, que l'any passat ja jugava a l'Eurocup però amb qui el Bàsquet Manresa no va coincidir. La primera volta de la competició portarà al Congost el rival més atractiu de la primera fase, el Mònaco, en un partit que tindrà lloc el dimecres 10 de novembre a 2/4 de 9 del vespre.
Tendències i descansos
L'inici de la segona volta també serà al Congost, contra el Paok grec, tot just vuit dies després, a la mateixa hora. De fet, i sobre el paper, tots els partits que es juguin al feu manresà es disputaran a 2/4 de 9. L'única excepció a aquesta norma serà en el darrer enfrontament a casa, en la jornada 13 contra el Lietkabelis, ja que coincidint amb el dia de Reis el partit es disputarà a les 7 de la tarda.
L'altre característica de l'edició d'enguany és que, a causa de les finestres de la FIBA que es disputaran a final del mes de novembre, l'Eurocup descansarà tres setmanaes entre la primera i la segona jornada de la darrera volta. El retorn a la competició del Kids&Us serà a domicili, a la pista d l'Ulm, que donarà inici a un darrer bloc de sis partits en sis setmanes que tancarà la fase regular. El darrer dels partits, que tindrà lloc el dimecres 13 de gener a 2/4 de 8, serà un dels més especials pel fet de jugar al Principat de Mònaco.
El balanç total dels duels que haurà de disputar el Kids&Us Manresa a la competició europea queda relativament equilibrat, ja que jugarà la meitat dels enfrontaments el dimarts, i l'altre el dimecres. Els partits que acabaran més tard seran 6 dels 7 que es jugaran al Congost, mentre que a domicili n'hi hauran tres a les 6 de la tarda i dos més a les 7. Les visites que arrencaran més tard seran els dos darrers duels com a visitant, ja que contra el Mònaco es jugarà a 2/4 de 8 del vespre mentre que contra la Roma el matx arrencarà a les 8.
Per facilitar el seguiment de tots els enfrontaments, el club ha habilitat un enllaç perquè els aficionats puguin sincronitzar el calendari de tots els partits que es coneixen fins a data d'avui del primer equip a Google Calendar.
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