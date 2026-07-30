Bàsquet
Ja es poden comprar els abonaments per gaudir de tota la 47a Lliga Catalana ACB a Tarragona
La Federació Catalana de Basquetbol ha fet públics aquest dijous al matí els preus dels passis per veure tots set partits, que seran de 35 euros per al públic general i de 20 per als grups de clubs i escoles federades
35 euros, aquest serà el preu que hauran de pagar la gran majoria d'aficionats que vulguin gaudir de la primera presa de contacte amb foc real del nou Kids&Us Manresa i la resta d'equips ACB del país al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. La Federació Catalana de Basquetbol ha fet públics aquest mateix dijous al matí els preus oficials per a poder veure els sis enfrontaments assegurats de la fase de grups, i la gran final pel títol de la 47a edició de la Lliga Nacional Catalana ACB.
Més enllà de l'abonament general, també hi haurà l'opció que els clubs i les escoles de bàsquet de tota la geografia catalana accedeixin a un passi més barat, de 20 euros, que estarà disponible sempre que s'hi inscriguin, com a mínim, 20 persones. Més enllà d'aquestes opcions, i en el cas que els espectadors vulguin assistir als partits amb un menor de 4 anys, serà necessari que s'adquireixi un abonament per a cadascun d'ells, que és gratuït. Els abonaments es poden adquirir mitjançant aquest enllaç.
Hi ha calendari, però no horari
La mateixa Federació ha fet pública durant la setmana quan es disputaran els diferents partits de la fase de grups que des de fa uns anys defineix els dos equips que pugnaran pel títol. Se saben els dies en què es jugaran els partits, però encara s'han de definir els horaris concrets de cada duel. S'ha fet públic que les dues franges horàries dels mateixos seran les 18.30 hores i les 21 hores.
El Kids&Us Manresa encetarà el seu grup el dimecres 9 de setembre davant del MoraBanc Andorra, i no tornarà a jugar fins a la darrera jornada de competició. Una última bateria de partits que tindran lloc el divendres 11 de setembre, coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya. En aquesta ocasió, el rival dels manresans serà el nou Barça d'Agustín Ubal. El duel entre el conjunt andorrà i els blaugrana tindrà lloc dijous 10 de setembre.
L'Asisa Joventut d'Álex Reyes serà l'equip del Grup 2 que coincidirà en tots els partits que jugui de la fase regular amb el Kids&Us. Els verd-i-negres jugaran en la jornada de debut contra l'iLerna Lleida d'un altre exjugador del Bàsquet Manresa, Dani García. La segona jornada del grup serà també la darrera que tenen assegurada els lleidatans, que es veuran les cares amb el Fiatc Bàsquet Girona l'endemà. Per la Diada serà el torn, de nou, de la Penya, que es veurà les cares amb el conjunt gironí. La gran final, que també es podrà gaudir si es compra l'abonament, tindrà lloc diumenge 13 de setembre, a les 12 del migdia.
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