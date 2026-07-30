Bàsquet | Europeu sub-18
La selecció estatal sub-18 protagonitza una èpica remuntada per accedir a semifinals (66-69)
L'equip on juguen el manresà Gerard Fernández i el seu company al Kids&Us Manresa Lucas Sánchez ha aixecat fins a 29 punts de desavantatge tot i l'exuberància física grega
La selecció estatal ha protagonitzat la que ha estat, fins ara, la remuntada més èpica de la fase final del Campionat d'Europa sub-18 que s'està disputant aquests dies a la regió Trentino italià. El conjunt espanyol, amb el manresà Gerard Fernández i el seu company al Kids&Us Manresa Lucas Sánchez a la rotació, han arribat a perdre de 29 punts a les acaballes del segon quart (48-19). Però les alternatives defensives i l'aparició d'Humberto Ruiz han canviat la tònica del partit, que ha acabat 66-69.
L'enfrontament ha començat de la pitjor manera imaginable per al combinat estatal. L'atac no acabava de ser tot el fluid que havia estat en les fases prèvies, i sempre que es trobava una bona situació propera a la cistella, l'envergadura i la superioritat física dels grecs era suficient per intimidar. L'anotació des de més enllà de la línia dels 6,75 tampoc acompanyava, i en defensa l'equip de Víctor García no era prou sòlid.
El matx ha arribat al descans amb 22 punts d'avantatge pel combinat hel·lènic. Però el tècnic espanyol ha sabut contrarestar les dificultats de la primera meitat, i mitjançant alternatives defensives han encallat el joc ofensiu grec. A més, en aquesta segona meitat, també ha aparegut Humberto Ruiz, que s'ha vestit d'heroi quan el seu equip més ho necessitava, i ha anotat 22 punts que han estat salvadors.
En el tram final, el conjunt grec s'ha posat nerviós, i l'onada positiva que arrossegava la selecció espanyola els ha superat com si es tractés d'un veritable tsunami. Dissabte, el conjunt de Fernández i Sánchez es jugarà l'accés a la final del torneig davant la selecció d'Eslovènia.
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