Bàsquet | Lliga Endesa
Kids&Us Manresa: Plantilla gairebé tancada amb només un interrogant a la pintura
Biel Colominas, director esportiu de l'entitat bagenca, ha anat per feina aquest estiu i abans d'acabar el juliol ja té gairebé tancada la plantilla de cara a competir el curs vinent
Ara mateix l'equip compta amb 12 fitxes del primer equip, sense incloure peces que ja han expressat que hi entraran en dinàmica com el jove manresà Gerard Fernández
El Kids&Us Manresa ha anat per feina aquest estiu. Biel Colominas, director esportiu del club manresà, s'ha mogut amb certesa i encert en un mercat molt complicat tenint en compte l'elevat nombre de cares noves amb els quals es trobarà l'entitat a l'inici del curs vinent, el que més de moment en tota l'ACB. De fet, fins a dia d'avui només hi ha 3 jugadors dels 12 que s'han presentat que acumulen un any d'experiència al Nou Congost, sense comptar amb el jove manresà Gerard Fernández, que ell mateix va confirmar a inicis d'estiu que continuaria en dinàmica del primer equip.
Els tres encarregats de transmetre la cultura del bàsquet que es viu a la capital manresana seran Ferran Bassas, Pierre Oriola i Hugo Benítez. Els dos primers semblen els homes més indicats per assumir aquest lideratge dins l'equip, ja que no només tenen una gran relació entre ells, sinó que poden servir-se de la seva experiència i coneixement de l'ACB per facilitar l'aterratge als seus nous companys, sobretot els que jugaran per primera vegada a Europa o a la Lliga Endesa.
També tindrà molt de valor les vivències que podrà transmetre Hugo Benítez. Serà la segona temporada del base de Perpinyà a la capital manresana, i de segur que més enllà de comandar l'equip damunt del parquet, podrà transmetre als nous jugadors com ha estat la seva adaptació al club i la ciutat, especialment amb el seu compatriota i company de posició Lucas Beaufort. Més enllà d'aquest rol, també caldrà veure com reapareix Benítez després de la lesió que el va apartar del parquet al final del curs passat, tot i que recentment ha fet públiques les seves ganes de tornar al Congost.
La línia exterior, tancada
La darrera incorporació que ha fet l'entitat, el fitxatge de l'escorta estatunidenc Colby Jones ha tancat, si més no abans que comenci la temporada, la línia exterior. Ocampo podrà comptar amb dos directors de joc que coneix a la perfecció com Bassas i Benítez, i només haurà d'acoblar a la rotació de bases l'esmentat Lucas Beaufort i el barceloní Rafa Villar. El català ha estat una oportunitat de mercat que Colominas i el club han sabut aprofitar, mentre que el francès sembla que es tracta d'un projecte a mitjà o llarg termini. Tenint en compte que l'equip serà llarg, és probable que un dels bases purs acostumi a ser dels no convocats.
La posició d'escorta també anirà ben servida sempre que no hi hagi lesions. D'entrada cal assumir que Colby Jones partirà com el titular en aquesta posició, principalment perquè la seva trajectòria abans de jugar al Congost és superior a la de Lukasz Kolenda. Així i tot, no es pot oblidar que aquesta serà la primera experiència de Jones en aquest costat de l'Atlàntic, i que l'adaptació al joc europeu pot ser una mica més lenta que la de l'exterior polonès. En aquesta posició també cal comptar amb el jove manresà Gerard Fernández, que en principi jugarà a l'equip de la Lliga U22, però que estarà en dinàmica del primer equip.
Les ales, apostes i joventut
No serà tan llarga la rotació a les ales, en què el club ha escollit apostar per joventut i projecció. Tot apunta que el lloc de titular hauria de començar sent pel nigerià Chibuzo Agbo. L'ala de 24 anys arriba procedent del Cholet francès, i d'entrada sembla que està més preparat per assumir galons a les primeres de canvi que Pablo Tamba. L'ala andalús de 22 anys, format a l'Unicaja i procedent de la Universitat de Louisiana, exemplifica encara més la filosofia que ha seguit el club a l'hora de confeccionar aquesta posició.
Una de les raons per a escollir només dos alas purs és el fet que amb sis o set possibilitats a la línia exterior, Ocampo podria trobar en l'envergadura de Kolenda o Jones una altra opció de cara a donar-los minuts fora de la seva posició natural. I en tots aquests casos, recórrer a una alternativa amb dos directors de joc en simultani damunt del parquet. Una opció que Ocampo ja va utilitzar en més d'una ocasió la temporada passada.
El joc interior, l'assignatura pendent
A l'organigrama només hi faltarà encaixar una darrera peça, la d'un jugador interior. La plantilla compta de moment amb Yordan Minchev i Eric Vila com a ala-pivots purs, amb el búlgar com a teòric jugador referència. A la posició de pivot també hi ha dos efectius, Oriola i el sud-africà Nick Ongenda. És precisament en aquesta demarcació on sembla més clar que caldria un reforç, sobretot tenint en compte que en les darreres temporades, la confecció de plantilla sempre s'ha basat en la participació de tres pivots.
Quant al seu perfil, també sembla clar que s'ha de tractar d'un jugador amb envergadura, amb capacitat intimidadora i de córrer la pista. En definitiva, amb la capacitat d'adaptar-se a un joc mòbil. Colominas no tindrà cap limitació, més enllà de l'econòmica, per acabar de tancar la plantilla, ja que de moment ja hi ha cinc jugadors del primer equip que són de formació, i només Jones ocupa plaça d'estranger.
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