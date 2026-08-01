Bàsquet | Lliga Endesa
El Kids&Us Manresa tanca la plantilla amb el fitxatge de l'ala-pivot Timmy Allen
El nou jugador de l'entitat manresana compta amb experiència a l'NBA i també la de dues temporades a Europa
Segons ha informat el club, el jugador procedent del PAOK de Salònica signa contracte per un curs competitiu
El Kids&Us Manresa ha anunciat aquest dissabte al matí que l'ala-pivot Timmy Allen és la peça que tanca la plantilla de cara al curs competitiu 2026/27. Diego Ocampo tindrà a la seva disposició un total de 13 jugadors amb fitxa, a qui també caldrà sumar la figura del jove manresà Gerard Fernández, que durant tot l'any estarà en dinàmica del primer equip. Allen arriba a Manresa per complementar la rotació a les posicions del quatre, ocupa la darrera plaça d'estranger i signa contracte per una temporada.
La darrera incorporació d'aquest mercat d'estiu del Kids&Us té 26 anys i mesura 1,98 metres d'alçada. Una mida que d'entrada pot semblar petit per a ocupar la posició d'ala-pivot, però que s'esvaeix tenint en compte la capacitat física i atlètica que ha demostrat des de les seves primeres etapes al bàsquet professional. A més, es tracta d'un jugador molt mòbil, amb capacitat d'encarar en accions d'u contra u, i per tant no arribar als 2 metres també li juga a favor.
En aquest sentit, el club defineix a la nova incorporació com un jugador "amb gran talent ofensiu i capacitat de generació autònoma", sobretot en accions de fora cap a dins, però també amb la característica de prendre bones decisions a prop de la cistella. Pot suposar una amenaça des de la mitjana distància i malgrat no ser un tirador d'elit, també pot amenaçar amb el llançament per obrir la pista i generar espais per als seus companys. En definitiva, una nova arma per a Ocampo i el seu cos tècnic de cara a ser molt perillosos en el joc ofensiu i en transició.
Experiència a l'NBA i a Europa
Allen va passar els primers tres anys de la seva etapa universitària amb els Utah Utes de l'NCAA. Les seves bones actuacions li van permetre disputar els dos darrers cursos del cicle de formació estatunidenc a la Universitat de Texas. El 2023 es va presentar al Draft de l'NBA, però no va ser escollit per cap franquícia. Va disputar la Lliga d'Estiu amb els Memphis Grizzlies i després de tenir bons minuts a la G-League amb els Memphis Hustle, va signar un contracte de 10 dies amb els Grizzlies.
A l'NBA va disputar un total de 5 partits, amb mitjanes de 2,6 punts, 3,4 rebots i 1,9 assistències en gairebé 25 minuts sobre el parquet. La temporada 2024/25 va fer el salt a l'altre costat de l'Atlàntic amb els Filou Ostende de la lliga del Benelux. Una temporada brillant per a l'equip belga, que es va proclamar campió de la seva lliga nacional derrotant a la final el Basket Mechelen, que havia estat el millor equip de la fase regular. En la fase pel títol nacional, va tenir unes mitjanes de 21 punts, 4,5 rebots i 2,8 assistències.
Al conjunt belga també va tenir l'oportunitat de participar de la Basketball Champions League, competició en què en nou partits va anotar de mitjana 16 punts, capturar 3,8 rebots i 1,4 assistències. La temporada passada la també va competir en quatre partits a la segona competició europea amb el Pallacanestro Trapani Shark. Tot just va disputar 10 partits amb el conjunt italià abans de signar un nou contracte amb el PAOK de Salònica grec.
Curiosament, Allen arriba procedent d'un dels equips amb els quals ha quedat emparellat el Kids&Us a la fase de grups de l'Eurocup. Al PAOK va disputar un total de 13 partits, 10 dels quals a la FIBA Europe Cup en què el seu equip va acabar segon després de perdre la final davant del Surne Bilbao de Jaume Ponsarnau.
Allen va acabar l'aventura continental amb mitjanes de 10,5 punts, 4,1 rebots i gairebé 1 assistència en 22 minuts. També va poder disputar tres enfrontaments del play-off de la lliga grega, amb menys minuts i una producció més discreta que en competició europea, però que va servir perquè el seu equip passés de primera ronda, però no pogués fer res davant d'un poderós Panathinaikos.
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