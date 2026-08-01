Bàsquet
Neix GradaCar Mobilitat, la plataforma que facilita els desplaçaments de l’afició del Kids&Us Manresa
Es tracta d’una iniciativa impulsada per la Grada d’Animació-Bàsquet Manresa Supporters que estarà oberta a tota l'afició, independentment de si es forma part de l'associació
Regió7
L’Associació Grada d’Animació-Bàsquet Manresa Supporters ha presentat GradaCar Mobilitat. Una nova plataforma que està pensada per connectar tots els aficionats del Bàsquet Manresa que vulguin acompanyar l’equip en els diferents enfrontaments lluny del Nou Congost durant tota la temporada. L’objectiu de la plataforma, com expliquen els impulsors, és senzilla: posar en contacte totes aquelles persones que disposen de places lliures als seus vehicles amb aquelles que necessiten transport.
Segons s’explica en un comunicat, la iniciativa neix a partir d’un llarg període d’escolta activa relacionada amb demandes recurrents que els seguidors els feien arribar. Principalment perquè molts aficionats volien acompanyar l’equip en els desplaçaments, però no disposaven de vehicle. Es tracta d’una eina gratuïta, oberta a tota l’afició, sense tenir en compte si formen part de l’associació.
Així i tot, totes aquelles persones que formin part de la família de la Grada d’Animació tindran prioritat en el procés d’assignació de places que es farà automàticament des de la plataforma. El sistema permet inscriure’s a cada desplaçament i indicar si es tenen llocs sobrants al cotxe, o si se’n necessita. Tot, amb l’objectiu que ningú es quedi sense animar el l’equip per manca de transport.
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