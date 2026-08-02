Bàsquet | Europeu sub-18
Gerard Fernández i Lucas Sánchez clouen l'Eurobasket sub-18 en quarta posició (69-74)
El conjunt estatal va caure en la final de consolació contra una selecció francesa que va saber gestionar el seu avantatge inicial fins als darrers instants de partit
La selecció estatal, amb el manresà Gerard Fernández i el seu company al Kids&Us Manresa Lucas Sánchez a la plantilla, han finalitzat la seva participació a l’Eurobasket sub-18 en quart lloc. El conjunt que entrena Víctor García ha perdut en la final de consolació davant França, en un duel que enfrontava dos dels grans bressols del bàsquet europeu en les darreres dècades. Un partit que els gals han dominat durant més de 36 minuts, però en què els espanyols han tingut opcions fins als darrers instants.
I això que els primers compassos del duel han estat pèssims per als joves jugadors espanyols. Una circumstància habitual tenint en compte que feia menys de 24 hores que la selecció eslovena els havia robat l’opció de ser a l’anhelada final. Però el cert és que els francesos també havien caigut eliminats davant dels amfitrions, i ells no han tingut aquesta desconnexió inicial que a la llarga ha passat molta factura al conjunt estatal.
Gairebé sempre a remolc
Potser el més curiós és que aquesta desconnexió ha tingut lloc quan ja s’havien disputat gairebé cinc minuts de duel. Els francesos han començat a anotar amb relativa facilitat, mentre que la selecció espanyola s’encallava en atac i cometia moltes errades, que es materialitzaven en pèrdues de pilota en zones de perill, i que acabaven en la gran majoria d’ocasions en cistelles fàcils pels gals.
Per acabar-ho d’adobar, quan el conjunt dels dos integrants del Kids&Us Manresa trobava bones situacions, els seus rivals no els permetien cistelles fàcils, i els obligaven a sumar des dels 4,60. Una distància que no ha provat gaire als joves jugadors espanyols, que en menys ocasions de l'habitual anotaven tots dos llançaments, i que més d’una vegada han saldat amb un 0/2.
Els gals havien obert un forat d’11 punts en tot just 10 minuts, i encara que no fos impossible, la remuntada es preveia, com a mínim, molt complicada. I així ha estat. El conjunt que entrena García ha estat capaç de guanyar el marcador parcial de la resta de quarts, però en totes les ocasions amb molt poca diferència.
El bronze ha quedat molt a prop quan restaven 4 minuts i el marcador era d’empat a 64. Però la reacció francesa ha arribat a temps, i amb ofici i encert des del tir lliure, han sentenciat a favor seu la final de consolació.
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