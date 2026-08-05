Bàsquet | Lliga Endesa
Qui portarà qui? El Kids&Us Manresa revela els dorsals dels seus jugadors per aquesta temporada
L'entitat bagenca ha fet oficials els números que identificaran cadascun dels 13 integrants del primer equip, sense canvis entre els vells coneguts i amb sis modificacions d'entre els deu fitxatges
Els 13 jugadors que formaran la plantilla del Kids&Us Manresa ja s'han repartit els dorsals que els acompanyaran durant tota la temporada. No hi haurà cap canvi en els tres jugadors que es mantenen respecte al curs passat, però sis dels deu fitxatges d'aquest estiu sí que han hagut de modificar-lo, com a mínim respecte dels que utilitzaven la passada temporada, alguns per repeticions amb companys, mentre que altres perquè pengen del sostre del Nou Congost.
Hugo Benítez, amb el 2, Ferran Bassas amb el 6 i Pierre Oriola amb el 29 seran fidels al seu número. Una decisió que també han pres Timmy Allen, que manté el 0 que ja duia amb el PAOK; Pablo Tamba, amb el 8 que ha portat als LSU Tigers de l'NCAA; i Nick Ongenda, amb el 14 que va començar vestint a DePaul i que l'ha acompanyat tota la seva carrera.
Tampoc canviarà Eric Vila, que portarà el 4 que ja duia a Gran Canària. Això sí, aquesta elecció ha implicat que Rafa Villar, que també l'havia escollit a Baskonia i a Lleida, hagi optat per repetir-lo a l'esquena i triar el 44. Un altre dels que canvia és Lucas Beaufort, que a Saint-Chamond portava el 2 de Benítez, i quan debuti amb la samarreta manresana ho farà amb el 5. També abandonarà el 00 que havia portat a la Summer League Colby Jones, que a Manresa recuperarà el 3 que ja havia portat en la seva etapa a la Universitat de Xavier.
Les tres modificacions restants tenen a veure amb coincidències, però no actuals sinó històriques. Lukasz Kolenda i Yordan Minchev han portat els 10 tant a les seves seleccions com en els anteriors equips, però a Manresa hauran de portar l'1 i el 91, respectivament, perquè el 10 està retirat en honor a Pep Pujolràs. Una situació similar a la qual s'enfrontarà Chibuzo Agbo, que portarà l'11 perquè el 7 que duia el curs passat als USC Trojans de l'NCAA està retirat en honor a Joan Chichi Creus.
A més de tots ells, també faltarà conèixer quin dorsal es queda el jove manresà Gerard Fernández. En la seva etapa formativa i amb els duels internacionals amb la selecció catalana i l'estatal utilitza el 7, però igual que li passa a Agbo, l'haurà de modificar. El curs passat va debutar amb el 42 a la Lliga Endesa i l'Eurocup, i ara caldrà veure si torna a tenir minuts amb el primer equip, i amb quin dorsal.
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