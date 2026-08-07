Bàsquet | Lliga Endesa
Colby Jones es desvincula del Kids&Us Manresa "per raons mèdiques"
L'escorta estatunidenc arribava al Nou Congost com el teòric gran anotador de la plantilla, sobretot des de la línia exterior, però segons ha informat el club s'ha arribat a un acord amb el jugador per desfer el contracte que els lligava per un any
El fitxatge de Timmy Allen anunciat fa tot just una setmana semblava deixar completament tancada la plantilla del Kids&Us Manresa de cara a la propera temporada, però s'ha girat feina per a Biel Colominas, director esportiu del club. Ha estat precisament l'altre estatunidenc que havia de completar la plantilla, l'escorta Colby Jones, qui finalment no jugarà al Nou Congost. Una circumstància que ha fet pública el club en un breu comunicat a xarxes, en què n'anuncien la seva desvinculació "per raons mèdiques".
Jones arribava com a teòric escorta titular, amb una trajectòria rellevant que l'havien portat a jugar un total de 70 partits a l'NBA, repartits en tres temporades als Sacramento Kings, els Washington Wizards i als Detroit Pistons. Manresa hauria estat la seva primera experiència professional a l'altre costat de l'Atlàntic, tot i que finalment aquests problemes de salut han causat que jugador i entitat es deslliguin del contracte que els unia per una temporada.
I ara, què?
El fet que Jones deixi de formar part de la plantilla de cara a la temporada vinent obre un interrogant en l'apartat esportiu. Amb ell, el Kids&Us Manresa completava una plantilla de 13 jugadors del primer equip, on també caldria tenir en compte aparicions de jugadors joves com les del manresà Gerard Fernández. Ara, Colominas i Diego Ocampo hauran de decidir si apostar per un altre jugador amb unes característiques similars per mantenir la concepció inicial, o si s'opta per buscar un altre perfil.
Si es volen trobar aspectes "positius" en la desvinculació, és precisament el fet que Jones ocupava plaça d'estranger, i per tant la teoria diu que sempre és més fàcil trobar un jugador sense haver de fer malabars contractuals. A més, la línia exterior manresana estava més poblada que en altres temporades, ja que l'equip comptava amb quatre teòrics bases, i dos escortes. Això si, la polivalència d'alguns d'aquests homes, com Rafa Villar, pot afavorir que el base barceloní es desplaci a la posició de dos en algunes circumstàncies, com ja ha demostrat anteriorment a Baskonia o Lleida.
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