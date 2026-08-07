Bàsquet | Lliga Endesa
Colby Jones, el tercer cas d'una desvinculació per causes mèdiques abans de debutar en els darrers anys a Manresa
Una rescisió que pot recordar les de l'ala-pivot estaunidenc Jake Layman o la del base serbi Vasilije Pusica, que tampoc van debutar amb el Bàsquet Manresa perquè no van superar la revisió mèdica
La desvinculació anunciada aquest mateix divendres al matí per part del Kids&Us Manresa amb l'escorta estatunidenc Colby Jones "per raons mèdiques" ha girat feina a la direcció esportiva del club. Serà la primera vegada que s'hi troba Biel Colominas com a màxim responsable a l'entitat manresan, però és una circumstància relativament coneguda a l'estructura, ja que es tracta de la tercera vegada en els darrers anys que suceeix.
El primer cas en els darrers anys va ser el de Vasilije Pusica. El club va anunciar la rescissió de contracte amb el base serbi poques setmanes després que s'anunciés la seva contractació. En aquell cas, Pusica tampoc va arribar a debutar amb els manresans, ja que les exploracions mèdiques indicaven que encara no estava recuperat d'una lesió al genoll que havia patit durant la temporada anterior.
Curiosament totes les baixes d'aquestes característiques han estat precedides per fitxatges que han donat un gran rendiment al Nou Congost. En el cas de Pusica, el seu substitut va ser el francès Sylvain Francisco. L'actual base del Panathinaikos va començar incorporant-se només als entrenaments del primer equip durant un parell de setmanes, però després el club va optar per quedar-se'l.
Una relació més que fructífera, ja que va portar aquell històric equip amb Chima Moneke, Ismael Bako i Joe Thomasson al subcampionat de la Basketball Champions League (BCL) que es va disputar a Bilbao i que va despertar l'arxiconeguda "marea vermella". Una temporada amb molt bon regust de boca a la capital bagenca, ja que l'equip va disputar la Copa del Rei, i també va acabar entre els vuit primers a la Lliga Endesa.
El cas Jake Layman
L'any següent la direcció esportiva del club manresà va haver de maniobrar de nou contracorrent amb el cas de Jake Layman. El jugador estatunidenc havia signat pel Bàsquet Manresa abans de començar la temporada 2022/23, però els exàmens mèdics li van detectar una hèrnia discal. El jugador va prendre la decisió d'operar-se als Estats Units, una circumstància que va determinar el club a buscar-li un remplaç.
El primer escollit per suplir-lo va ser Jordan Caroline, que va actuar durant uns mesos al Congost, però que va patir una lesió el colze que van impulsar el club a rescindir el seu contracte. Al seu lloc va arribar Devin Robinson, un altre dels pals de paller de l'equip aquella temporada i, sobretot, la següent. A la 22/23 va ser un dels artífex d'una salvació que es pressuposava molt complicada, i a la 23/24 va protagonitzar un gran salt qualitatiu que va permetre no haver de patir
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