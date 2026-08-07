Bàsquet | Lliga Endesa
Una lesió al peu que l’obliga a passar per quiròfan, el motiu pel qual Colby Jones no jugarà al Kids&Us Manresa
El director esportiu de l'entitat bagenca, Biel Colominas, ha explicat que l'escorta estatunidenc va rebre un cop al peu durant la Summer League, i els recents exàmens mèdics han indicat que hauria d'operar-se
Un cop al peu en un dels primers partits de la Summer League de l'NBA s'han interposat en el camí que unia Colby Jones i el Kids&Us Manresa. L'entitat manresana i l'escorta estatunidenc havien arribat a un acord a finals del mes de juny, però les molèsties derivades de la situació, i el fet que es requereixi una intervenció quirúrgica per resoldre-la, han impulsat el club a trobar una manera de desvincular-se amb el jugador.
Així ho ha explicat Biel Colominas, que de passada ha volgut agrair la bona comunicació entre l'entorn i els representants de Jones, que han proporcionat al club els informes mèdics d'un examen que el mateix jugador s'havia fet als Estats Units. Una circumstància que gira feina al director esportiu del club, que haurà de tornar a temptejar el mercat d'escortes anotadors, sempre que es vulgui mantenir l'estructura amb què es donava per tancada la plantilla.
En aquest sentit, tant pot ser que s'opti per repetir perfil, amb els avantatges de no tenir cap mena de restricció des del punt de vista federatiu -ara mateix només Timmy Allen ocupa plaça d'estranger-, o el de readaptar algunes peces i buscar un nou perfil. Diego Ocampo podria moure Rafa Villar a la posició de dos, on ja ha jugat en la seva etapa a Lleida i Baskonia, sobretot tenint en compte que la posició de base sembla molt ben coberta amb Ferran Bassas, Hugo Benítez i Lucas Beaufort, a més del mateix Villar.
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