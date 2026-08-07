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Bàsquet | Pretemporada

El Torneig de Sant Julià de Vilatorta fa oficials els partits de pretemporada del Kids&Us Manresa

El conjunt que dirigeix Diego Ocampo obrirà aquesta edició de la competició contra l'Asisa Joventut i el clourà en un duel davant el nou Ilerna Lleida

Gerard Fernández entrant a cistella en un partit de l'any passat

Gerard Fernández entrant a cistella en un partit de l'any passat / Arxiu/Oscar Bayona

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Marc Llohis

Manresa

El 40è Torneig de Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta, una de les habituals pedres de toc de la gran majoria d’equips catalans a l’ACB, ha fet públics els horaris i emparellaments d’aquesta edició. Un any en què no només hi haurà alguns dels equips habituals del torneig com l’Asisa Joventut, el Fiatc Girona, l’Ilerna Lleida o el Kids&Us Manresa, sinó que també es podrà gaudir dels primers enfrontaments de pretemporada del Recoletas Salud San Pablo Burgos o del talent del Ratiopharm Ulm alemany. Aquest darrer, rival dels manresans a l’Eurocup.

El primer dels enfrontaments d’aquesta edició del tradicional torneig tindrà precisament protagonisme manresà, ja que enfrontarà l’Asisa Joventut amb el Kids&Us Manresa. Un partit que tindrà lloc el dijous 3 de setembre a 2/4 de 9 del vespre. Serà doncs la primera ocasió en què l’afició del Congost podrà veure Álex Reyes vestit amb la samarreta de l’entitat verd-i-negra.

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El segon i darrer enfrontament dels manresans a Sant Julià serà tres dies després, el diumenge 6 de setembre a 2/4 de 7 de la tarda. En aquesta ocasió el rival serà un dels altres equips catalans a l’ACB, l’Ilerna Lleida. El preu de l’entrada per a tots els partits és de 12 euros i es poden adquirir a la web del torneig.

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