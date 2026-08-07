Bàsquet | Pretemporada
El Torneig de Sant Julià de Vilatorta fa oficials els partits de pretemporada del Kids&Us Manresa
El conjunt que dirigeix Diego Ocampo obrirà aquesta edició de la competició contra l'Asisa Joventut i el clourà en un duel davant el nou Ilerna Lleida
El 40è Torneig de Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta, una de les habituals pedres de toc de la gran majoria d’equips catalans a l’ACB, ha fet públics els horaris i emparellaments d’aquesta edició. Un any en què no només hi haurà alguns dels equips habituals del torneig com l’Asisa Joventut, el Fiatc Girona, l’Ilerna Lleida o el Kids&Us Manresa, sinó que també es podrà gaudir dels primers enfrontaments de pretemporada del Recoletas Salud San Pablo Burgos o del talent del Ratiopharm Ulm alemany. Aquest darrer, rival dels manresans a l’Eurocup.
El primer dels enfrontaments d’aquesta edició del tradicional torneig tindrà precisament protagonisme manresà, ja que enfrontarà l’Asisa Joventut amb el Kids&Us Manresa. Un partit que tindrà lloc el dijous 3 de setembre a 2/4 de 9 del vespre. Serà doncs la primera ocasió en què l’afició del Congost podrà veure Álex Reyes vestit amb la samarreta de l’entitat verd-i-negra.
El segon i darrer enfrontament dels manresans a Sant Julià serà tres dies després, el diumenge 6 de setembre a 2/4 de 7 de la tarda. En aquesta ocasió el rival serà un dels altres equips catalans a l’ACB, l’Ilerna Lleida. El preu de l’entrada per a tots els partits és de 12 euros i es poden adquirir a la web del torneig.
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