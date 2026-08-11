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Bàsquet | Europeu sub-16

Cara i creu pels cadets del Bàsquet Manresa a l’Eurobasket de Romania

La selecció espanyola de Ryan Vincent s'enfrontarà a Polònia demà als quarts de final, botxí de la República Txeca de Matej Snobl

Ryan Vincent ha estat el segon màxim anotador del combinat estatal amb 12 punts

Ryan Vincent ha estat el segon màxim anotador del combinat estatal amb 12 punts / FIBA

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Marc Llohis

Manresa

Cara i creu pels dos jugadors del Kids&Us Manresa que estan disputant l'europeu sub-16 a Romania. La selecció estatal de Ryan Vincent ha estat capaç de desfer-se de la selecció belga en el partit de vuitens de final, mentre que la República Txeca de Matej Snobl ha caigut en la primera eliminatòria davant d’una Polònia que venia de ser segona de grup. Ara, els txecs només podran competir per arribar al novè lloc, mentre que el conjunt espanyol continuarà el seu camí fins a la final de l’Eurobasket sub-16.

El combinat estatal que dirigeix Miguel López-Palacios ha estat molt superior a la selecció flamenca i valona. Des de l’inici, Espanya ha plantejat un duel més físic, aprofitant el poder que els donava una referència interior com el jugador del Bàsquet Manresa Ryan Vincent. Tant productiu ha estat el seu partit que ha acabat com el segon màxima anotador amb 12 punts, capturant 9 rebots i repartint 2 assistències.

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Al contrari li ha passat a la República Txeca de Matej Snobl, que gairebé des de l’inici s'ha vist superada per una selecció polonesa que arribava en un gran moment de forma. L’exterior del Bàsquet Manresa ha ajudat el seu equip amb 8 punts, 2 rebots i 3 passades de cistella. Polònia i Espanya s’enfrontaran demà dimecres en la fase de quarts de final.

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