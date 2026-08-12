Bàsquet
Comença la prova oberta del Kids&Us per saber qui farà la pretemporada amb el primer equip
La iniciativa, de la nova Fundació del Bàsquet Manresa, pretén fer un cribratge entre els participants i seleccionar el candidat amb més talent per "donar-li una segona oportunitat i fer realitat un objectiu"
El Nou Congost ja està a punt per acollir, durant tot el matí d'avui dimecres, les proves obertes que han impulsat la Fundació del Bàsquet Manresa perquè un candidat pugui fer la pretemporada amb el primer equip. Una jornada especial per a tots els candidats que entomaran aquest repte, que més enllà de competir per aquest anhelat lloc dins d'un equip ACB, podran conèixer alguns dels secrets que envolten els estius en un club com el Kids&Us Manresa.
Tots els candidats rebran una samarreta commemorativa per haver participat en aquesta iniciativa, i seran conduïts per part d'alguns dels membres del club per conèixer el que serà casa seva per una jornada, el Nou Congost. Un procés que els permetrà conèixer espais relativament desconeguts del feu manresà, com els vestidors o el gimnàs, mentre els treballadors els fan un repàs de la història de l'entitat, els seus valors i allò que fa distintiu el projecte del Bàsquet Manresa.
Un cribratge complet
La idea darrere de tota la iniciativa és, més enllà de seleccionar el millor candidat, aconseguir que ells mateixos se sentin durant tot un matí jugadors d'elit. Per aquest motiu els jugadors s'hauran de sotmetre, de bon matí, a unes extenuants proves físiques on el preparador del primer equip i els tècnics assistents els avaluaran. Exercicis que els portaran tant al gimnàs com al parquet, on es comprovarà tant la seva força com la capacitat de resistència en esprints i cursa continuada.
Després d'aquest primer procés de selecció, els candidats posaran a prova la seva capacitat tècnica i tàctica dins de pista. Primer amb exercicis de tècnica individual i lectura de joc, i després comprovant la seva capacitat d'anotar llançant des de la llarga distància. Exercicis que permetran el cos tècnic manresà construir una imatge cada vegada més completa de com són i què poden aportar cadascun dels participants que gaudiran d'aquesta experiència.
La darrera part de l'entrenament posarà a prova la capacitat competitiva de tots ells. Des d'exercicis en situacions d'u contra u, on es valorarà el talent individual tant pel que fa a generar avantatges com per aturar rivals, fins a situacions de joc complet en cinc contra cinc, en què la influència individual serà igualment rellevant, però encara ho serà més la capacitat de compenetrar-se entre ells. Un programa extens i molt complet que permetrà al cos tècnic completar una avaluació rodona abans d'escollir qui s'incorporarà a la disciplina de Diego Ocampo la setmana vinent.
Tècnics nivell ACB
Els encarregats de guiar i avaluar tots els participants seran els mateixos entrenadors assistents que acompanyen Diego Ocampo i la resta de la plantilla en el dia a dia al màxim nivell. El tècnic gallec no hi podrà ser perquè encara està de vacances, i per tant la veu cantant l'ocuparà Carlos Flores, que ja fa tres temporades que l'assisteix a la banqueta del Congost. Un tècnic que, a més, es caracteritza per tenir una gran capacitat per desenvolupar talent jove, com ja va demostrar en la seva estrena al Bàsquet Manresa, encarregant-se de dirigir el primer any del filial manresà.
Al seu costat hi haurà Lluís Riera, la darrera incorporació al cos tècnic del Kids&Us, però que també gaudeix d'una gran experiència a les banquetes d'equips de primer nivell internacional. De fet, suma fins a 10 temporades com a assistent a la Lliga ACB, sumant els seus anys al Joventut Badalona, el Baskonia i el Bàsquet Girona. A més, ha estat entrenador principal en seleccions estatals com la d'Hongria, la d'Escòcia o la d'Estònia, i coneix de sobre les exigències d'Ocampo, ja que van coincidir a la banqueta de la República Txeca i, abans, a la Penya.
Un altre dels qui tindrà una opinió més que important de cara a seleccionar el candidat definitiu serà el preparador físic del primer equip, Christopher Gil. Ell serà qui supervisi el primer gran repte per als participants, i després d'una temporada completa a Manresa, coneix com ningú el to físic que han de tenir els jugadors per aguantar una pretemporada de nivell ACB a les ordres del tècnic gallec. Sense oblidar que un bon nivell físic resulta imprescindible de cara a poder rendir en un estil de joc tan particular com el del Kids&Us Manresa, que al final és el que es busca amb aquesta iniciativa.
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