Bàsquet
El Kids&Us Manresa ja ha escollit l'aspirant que farà la pretemporada amb el primer equip
D'entre els nou candidats que s'hi han presentat, Carlos Flores i el cos tècnic han determinat que Martí Raurich era qui millor encaixava amb el perfil que buscaven
Ha hagut de suar, esforçar-se com ningú i deixar-ho tot damunt del parquet, però ho ha aconseguit. Martí Raurich ha estat l'escollit per part de Carlos Flores i el cos tècnic del Kids&Us Manresa per integrar-se a la rutina d'entrenaments del primer equip. Una oportunitat que li ha arribat gràcies a mostrar la seva millor versió a "El Somni", el projecte que impulsa la Fundació del Bàsquet Manresa, encapçalada per Ander Mirambell, després de tot un matí de proves físiques i entrenaments exigents.
Raurich és un jove jugador exterior de tot just 21 anys que actualment milita al CB Cervera, i que prèviament havia jugat a l'SD Espanyol, el Jac Sants o el CB Igualada. La seva principal virtut, segons ha explicat Flores, tècnic assistent de Diego Ocampo, ha estat la seva ètica de treball, i l'energia que ha demostrat durant cada instant que ha estat a pista.
A més, la seva complexió física i el bon estat de forma amb què arribava a les proves li han permès destacar per damunt de la resta de candidats en un dels aspectes que més buscaven els tècnics, el fons físic per aguantar una pretemporada. I és que precisament un dels primers tests als quals s'han enfrontat la desena de candidats ha estat a un exigent examen físic que ha conduït Christopher Gil, el preparador físic del primer equip.
En aquest sentit, tots els exercicis als quals s'han enfrontat els participants a "El Somni" són els mateixos que els entrenadors utilitzen per valorar els jugadors professionals. Tot i que només un d'ells podia ser l'escollit per superar la prova, Flores ha volgut agrair l'esforç i disciplina que han demostrat tots els candidats, valorant de manera especial el fet d'haver de competir amb l'exigència d'un projecte ACB en aquestes alçades de la temporada, i sense ser professionals.
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