Bàsquet | Europeu sub-16
L'estatal sub-16 de Ryan Vincent, del Kids&Us, buscarà divendres un lloc a la final de l'Eurobasket
El conjunt del nou pivot de la base manresana es va despertar en el darrer període contra Polònia per certificar la lluita per les medalles
La selecció espanyola sub-16 de Ryan Vincent, el nou pivot de la base del Bàsquet Manresa, continua sense donar gaires signes de debilitat, i dimecres va segellar l'accés a les semifinals de l'Eurobasket sub-16 que s'està disputant a la ciutat romanesa d'Oradea. La selecció estatal es va desempallegar de Polònia en el partit de quarts gràcies a una bona reacció en els darrers 12 minuts de partit, quan van trobar la manera d'aturar el joc polonès i tancar el partit.
El nou pivot de la base manresana, Ryan Vincent, es va trobar amb una defensa molt tancada que va aconseguir reduir en gran manera el seu impacte en el joc. Minimitzant les seves opcions de llançament i impedint també que pogués col·laborar amb el joc dels seus companys rebotant. Fins al punt que tot just va poder intentar, i anotar, una cistella en joc, va registrar un 1/2 en tirs lliures, i va contribuir en l'apartat defensiu capturant 4 rebots, robant una pilota i col·locant dos taps. La semifinal del torneig els enfrontarà amb Letònia.
L'altre representant del Bàsquet Manresa en aquesta competició, el txec Matej Snobl, va tornar a ser importantíssim en la victòria de la seva selecció davant de Bèlgica. Va jugar gairebé 37 minuts d'un enfrontament que va necessitar una pròrroga per determinar quina de les dues seleccions s'enfrontaria a Sèrbia per lluitar per acabar entre els deu primers classificats.
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