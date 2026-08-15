Bàsquet | Lliga Endesa
El Kids&Us Manresa tempteja la possibilitat de tancar la plantilla amb JD Notae
El periodista especialitzat Chema de Lucas ha avançat que l'escorta estatunidenc seria un dels jugadors que en millor posició es troba per suplir el lloc que ha deixat lliure de Colby Jones
La baixa a causa d'una lesió al peu que obligarà a Colby Jones a passar per quiròfan ha obert un forat a la plantilla del Kids&Us Manresa que Biel Colominas, director esportiu de l'entitat, haurà de tapar amb un home de màximes garanties. Segons ha avançat aquest mateix dissabte al migdia el periodista especialitzat en fitxatges Chema de Lucas, l'escollit podria ser l'escorta estatunidenc JD Notae. Un jugador que, a priori, es presenta com un anotador compulsiu per a la línia exterior.
De Lucas apunta que l'exjugador del Trapani Shark italià es convertirà en el catorzè jugador de la plantilla, i el segon escorta pur, "si passa el reconeixement mèdic". Una circumstància que en moltes ocasions acostuma a no tenir una grans transcendència a l'hora que es completi, o no, un fitxatge, però que en aquest cas resulta més que important. No només perquè precisament les complicacions mèdiques, en aquest cas les de Jones, són la raó per la qual s'ha d'anar a buscar un nou escorta, sinó perquè el Trabzonspor turc va fer públic ahir que es desprenia de Notae ja que "no havia passat el reconeixement mèdic".
Un comunicat públic en què el club no detallava, de manera específica, quin havia estat el motiu que els havia portat a desfer-se de l'escorta nascut a Covington, a l'estat de Geòrgia. L'entitat turca es va limitar a rescindir el contracte i a "desitjar-li èxits en la seva futura carrera". El cert és que abans de fitxar pel Trabzonspor, Notae s'havia relacionat amb equips de nivell Eurolliga com el Partizan de Belgrad o la Virtus de Bolonya, però una lesió que arrossegava al genoll van acabar d'impedir els fitxatges.
En tot cas, i sempre que el Kids&Us en confirmi el fitxatge, caldrà que el jugador aterri a Manresa i se sotmeti als exàmens mèdics pertinents que els seus companys van passar divendres al Cimetir. Està clar que, d'entrada, no és la millor notícia, però incorporar un jugador amb aquesta probematica mèdica també pot suposar una oportunitat de mercat per accedir a un jugador que, d'entrada, tindries gairebé segur fora de l'abast.
Un anotador pur
En tot cas, JD Notae és un anotador pur amb majúscules. Un jugador capaç de generar molt de joc en situacions d'u contra u, aprofitant la seva velocitat i traient molt d'avantatge al fet de comptar amb un centre de gravetat molt baix, ja que tot just mesura 1,88 metres. Unes característiques que li permeten, a més, ser molt perillós en accions de joc en parelles, ja que té la capacitat de canviar de direcció de manera molt reactiva abans d'entrar a cistella.
L'escorta estatunidenc és també una amenaça real des de la llarga distància. Fins al punt en què la temporada passada, a la BCL, va acabar amb un 10/26 (38,5%) en tot just tres partits. Això sí, com passa amb la gran majoria d'aquest jugadors amb molt de volum de tir, cal tenir en compte que també poden tenir dies amb menys efectivitat.
Subscriu-te per seguir llegint
- L’eclipsi omple les urgències dels hospitals madrilenys: «La majoria són joves amb ansietat per no haver fet les coses bé»
- De baixa mèdica? Així canviaran les notificacions al setembre
- Susanna Griso tria la Cerdanya per al viatge de noces: 'És el meu petit paradís
- La familia de Braulio, el veí de Còrdova desaparegut a Callús: 'Volem que ens diguin la veritat
- Més sobre les 440 tones de cartró desaparegudes: La CGT diu que es descarreguen al mateix lloc que la fracció resta
- L'espectacular poble de conte poc més d'una hora de Manresa: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- La Catalunya central es prepara per a un cap de setmana passat per aigua i calor
- La C-55 ja té un tram que mostra com seria transformada en autovia