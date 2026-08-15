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Bàsquet | Europeu sub-16

Ryan Vincent, del Kids&Us Manresa, i l’estatal sub-16 es pengen el bronze europeu (93-96)

La selecció espanyola, amb el nou pivot de la base del Bàsquet Manresa, han derrotat un combinat lituà que els ha estat a punt de sorprendre al tram final

Ryan Vincent completant una esmaixada en el partit d'avui

Ryan Vincent completant una esmaixada en el partit d'avui / FIBA

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Marc Llohis

Manresa

La selecció estatal sub-16 amb Ryan Vincent, el nou pivot de la base del Bàsquet Manresa, ha clos la seva participació a l’Eurobasket sub-16 de Romania amb una victòria de bronze davant Lituània. El conjunt espanyol, dirigit per Miguel López-Palacios, ha certificat el tercer lloc a la màxima competició continental després d’un partit que a l’inici del tercer període semblava d’allò més plàcid, però que els lituans han estat a punt de capgirar gràcies a uns darrers cinc minuts d’escàndol.

Els espanyols han començat establint un domini gairebé insultant. Amb defenses molt intenses i trobant una gran quantitat de llançaments alliberats des de la mitjana distància han obert un primer forat de més de 10 punts abans i tot que s’acabés el primer període de la final de consolació.

Vincent i companyia no han aixecat el peu de l’accelerador, i de nou amb bones circulacions i accions ràpides en transició no només han mantingut la tendència, sinó que encara han fet créixer amb més força el seu avantatge. El +13 amb què s’ha saldat el segon assalt ha fet créixer fins als 25 punts la diferència favorable al conjunt estatal arribat el temps de descans.

La màxima diferència ha arribat a les primeres de canvi després de la represa, quan una cistella de Rhys Robinson i una altra de Jan Cerdán ha col·locat un 35-64 que semblava ja definitiu. No ha estat el cas. Els joves jugadors espanyols s’han relaxat un pèl, però així i tot han sabut gestionar el seu avantatge per entrar als 10 minuts definitius amb més de 20 punts de marge a l’electrònic.

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Fins als darrers cinc minuts, el partit semblava sentenciat. Però amb el 68-90 els espanyols s’han col·lapsat, i només han pogut convertir una cistella en més de quatre minuts. Un temps que els lituans han aprofitat per amenaçar el bronze, però una cistella de Pablo Mera i els tirs lliures de Jan Martín han acabat de sentenciar el matx.

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