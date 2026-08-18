Bàsquet | Lliga Endesa
El Kid&Us Manresa vol convertir-se en un equip a contrarellotge i competir des del primer dia
Diego Ocampo s'ha mostrat convençut que el paper de Ferran Bassas, Pierre Oriola i Hugo Benítez, juntament amb el cos tècnic, resultaran claus per conjugar totes les peces en només sis setmanes
El tècnic gallec també ha confirmat que li estan fent les proves físiques a JD Notae, que dimecres al vespre tindran els resultats i que abans del final de la setmana comunicaran quina decisió prenen
Ja som a mitjans d’agost, i com és habitual en aquesta època de l’any, s’ha presentat la nova plantilla del Kids&Us Manresa per a la temporada 2026/27. Un acte que, com ja és tradició, ha tingut lloc a la seu de la Mútua Intercomarcal, i on tant el president de l’entitat, Josep Maria Herms, com el màxim responsable de l’equip, Diego Ocampo, han definit el full de ruta a seguir per tornar a quallar una gran temporada.
El primer objectiu, sense cap mena de dubte, serà aconseguir que des del primer minut de competició oficial l’equip no es comporti com un grup de jugadors individuals, sinó com un conjunt amb una idea de joc i un objectiu clar. Una feina que complica el fet d’haver canviat fins a 10 jugadors de la plantilla, però que Ocampo està convençut que podrà gestionar gràcies a “l’esforç i interès dels nous”, i també de l’exemple que suposaran els tres homes que es mantenen: Ferran Bassas, Pierre Oriola i Hugo Benítez.
Així i tot, i fidel al seu estil, Ocampo ha volgut restar tota la pressió que ha pogut als fitxatges, i l’ha concentrada a la seva persona: “Jo i el cos tècnic tenim una gran responsabilitat, soc l’encarregat que els que som aquí ens obrim, que entenguin què volem i com volem jugar”, ha sentenciat el tècnic. Un Ocampo que també ha tingut unes paraules per Benítez, a qui ha descrit com un jugador molt resilient que “ha passat per un moment molt dur”, però a qui “veig millor mentalment”.
Quant a l’estil de joc a esperar, poques, per no dir cap, novetat massa rellevant: “Sempre que estiguem sols llançarem, ens passarem la pilota perquè cada jugador s’ha de sentir important i ser capaç de penetrar i jugar. Anirem al rebot, defensarem de manera proactiva i, en definitiva, farem valdre la nostra identitat, ja que l’afició n’està orgullosa i és com millor sabem jugar”.
La incògnita JD Notae
Un altre dels temes que se li han preguntat a Ocampo ha tingut nom i cognom: JD Notae. L’escorta que des de fa un parell de dies sona per completar la plantilla i que el tècnic gallec ha confirmat. Això sí, encara no hi ha res oficial, ja que “el jugador està aquí [Manresa] i li estem fent diverses proves, les mateixes que hem fet a la resta de jugadors del primer equip”. Ocampo calcula que dimecres al vespre ja sabran els resultats de les proves en qüestió, i que això els permetrà prendre una decisió que comunicaran abans del final d’aquesta setmana.
Un teòric tretzè jugador que, com ha explicat el mateix tècnic, servirà per reforçar una rotació molt llarga, encara més que els darrers anys: “Hem de normalitzar les rotacions i que hi hagi jugadors que no vagin convocats, encara més si hi sumem els joves que s’ho guanyin”, ha sentenciat el tècnic gallec.
Subscriu-te per seguir llegint
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Lluís Font, de la clínica veterinària Bestiari de Manresa: «Mullar el gos en excés també pot afavorir problemes de pell»
- Un veí de Fonollosa de 40 anys mor en una sortida de via a la C-37z, a Manresa
- Els Mossos enxampen dues persones que havien sostret productes per valor de 393 euros de tres supermercats
- Localitzen el cos de la mare de la jove de Berga desapareguda en el terratrèmol de Colòmbia
- La Llei de Propietat Horitzontal et protegeix: si et toca ser president de la comunitat i tens més de 70 anys, pots demanar que et rellevin
- La sessió de fotos familiar que el xef Jordi Cruz ha fet a Manresa
- L’aigua de l’aire condicionat no sempre s’ha de llençar: aquests són els usos que li pots donar