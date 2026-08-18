Bàsquet | Lliga Endesa
El Kids&Us Manresa col·loca els primers fonaments de cara a la temporada vinent
Els jugadors del primer equip i els de l'U22 han completat aquest matí plegats la primera sessió de la pretemporada al pavelló del Nou Congost
Cares noves, algunes de ja conegudes, i d'altres, com la del guanyador de "El Somni" Martí Raurich, amb un somriure d'orella a orella tot i mostrar signes evidents de concentració. El nou Kids&Us Manresa, avui ja amb Diego Ocampo com a director d'operacions, s'ha posat en marxa aquest dimarts al matí. Ho han fet al seu temple, el Nou Congost, conjuntament amb una desena de jugadors de l'equip U22 que, com passarà durant la temporada, compartiran moltes sessions d'entrenaments amb el primer equip.
Alguns dels jugadors de la plantilla ja fa gairebé una setmana que s'entrenen de manera individual a Manresa, i tot ells van afrontar dilluns un examen físic per conèixer en quines condicions es troben abans de començar el curs. Avui ha estat el primer dia amb entrenaments a pista, tot i que això no ha evitat que tots ells hagin passat pel gimnàs en algun moment de la sessió per continuar el seu condicionament, ja pensant en els primers compromisos d'una pretemporada que el club va fer oficial ahir mateix.
Treball específic
Ocampo té molt clar que resulta imprescindible realitzar entrenaments de qualitat durant la pretemporada, però que abans de tot cal prioritzar el físic dels jugadors. És per això que avui, i durant tota la setmana, la gran majoria dels entrenaments consistiran en treball de tècnica i tàctica per estacions i en grups petits. En el cas d'avui, el treball s'ha dividit en tres pilars del joc de l'equip: la bona condició física, l'ofensiva ràpida i la defensa individual.
L'entrenament també ha exemplificat una altra dels aspectes que caracteritzen Ocampo i la seva relació amb els membres del cos tècnic, fins a punt de donar-los llibertat gairebé total a l'hora de portar les estacions. Chirstopher Gil en la del treball de força del gimnàs, Lluís Riera en la d'accions de joc ofensiu, i Carlos Flores en la de defensa d'u contra u.
Per descomptat, el tècnic gallec intervenia sempre que ho creia oportú, i gràcies a aquesta confiança amb els seus assistents, s'ha pogut dedicar a corregir, de manera individualitzada, els seus jugadors. Tot, per enllestir aquesta primera jornada productiva d'entrenaments amb un exercici de tir que ha despertat l'instint competitiu dels seus homes.
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