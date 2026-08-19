Entrevista | Martí Raurich Guanyador del projecte 'El Somni'
"No deixo de ser un aficionat que vol millorar amb aquesta experiència"
El jove jugador anoienc, guanyador del va gaudir dimarts del primer entrenament en dinàmica del primer equip del Kids&Us Manresa
Fa tot just una setmana es convertia en el primer guanyador del projecte "El Somni", la iniciativa de la Fundació del Bàsquet Manresa que donava l'oportunitat a un amateur d'entrenar una setmana amb el primer equip del Kids&Us. Dimarts, l'anoienc Martí Raurich el complia. Més de dues hores d'entrenament al màxim nivell i compartit pista amb els jugadors que faran vibrar una ciutat sencera tan aviat com comenci la competició oficial.
Amb quines expectatives afrontava el dia d’avui, el primer en dinàmica del primer equip del Kids&Us Manresa?
Amb les d’aprendre al màxim. Estic molt agraït a la Fundació del Bàsquet Manresa, a l’Ander Mirambell, al Diego Ocampo, i a tothom que forma part del club, perquè m’han donat una gran oportunitat i la vull aprofitar al màxim.
Com s’ha trobat en aquest primer entrenament amb jugadors professionals?
La veritat és que molt bé. Estic molt content perquè m’han acollit de la millor manera des de l’inici. M’han preguntat on jugava, com havia arribat a entrenar amb ells... perquè és clar, ja es coneixen una mica entre tots, són professionals, i jo no deixo de ser un aficionat que intenta millorar amb aquesta experiència.
Què és el que més l’ha sorprès d’aquest primer dia?
Moltíssimes coses, ara quan arribi a casa hauré de rebobinar tots els errors que m’han comentat els entrenadors, però sobretot el fet que tots els moviments dels professionals són molt fluids, són molt eficients i tots ells tenen una raó de ser.
Quan parla d’eficiència, suposo que es refereix directament a l’encert en els llançaments...
Exactament, a banda de millorar en aquesta fluïdesa, la gran diferència és en l’encert. Entrenen sols i anoten, i quan tenen un defensor davant també han de ser eficients. En el meu cas, no anoto tant, però segur que continuaré millorant i m’adaptaré a la situació.
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